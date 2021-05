Staatliche Zuweisungen für kommunale Hochbaumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 werden insgesamt rund 1,8 Millionen Euro an Förderleistungen an den Landkreis Lindau fließen, berichtet MdL Dr. Leopold Herz, Freie Wähler. Die Stadt Lindau bekommt insgesamt 853 000 Euro. Für die Generalsanierung der Schulturnhalle in Lindau-Reutin gibt es 109 000 Euro, für den Neubau einer Schwimmhalle im Rahmen der Errichtung der Therme Lindau (Anteil Schulschwimmen) 660 000 Euro und für den Neubau eines Kunstrasenplatzes im städtischen Stadion in Lindau (Anteil Schulsport) 84 000 Euro. Insgesamt 310 000 Euro erhält die Stadt Lindenberg für den Neubau eines Schulschwimmbades (260 000 Euro) und als Baukostenzuschuss zur Sanierung und die Erweiterung des evangelischen Kindergartens Johannes (50 000 Euro). Der Schulverband Lindenberg bekommt zur Sanierung der Freisportanlagen der Mittelschule Lindenberg 40 000 Euro.

An die Gemeinde Grünenbach gehen für den Neubau einer Kindertageseinrichtung 350 000 Euro, an die Gemeinde Hergatz für den Umbau der Kindertageseinrichtung St. Gallus in Maria-Thann (Ausbau des Dachgeschosses) 40 000 Euro, für die Gemeinde Hergensweiler zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung durch Anbau einer Mensa an die Mehrzweckhalle 20 000 Euro, für die Gemeinde Wasserburg für den Neubau des Kindergartens Hattnau 150 000 Euro und für die Gemeinde Weißensberg als Baukostenzuschuss zu Erweiterung und Umbau der Kindertageseinrichtung St. Markus 50 000 Euro..

MdL Dr. Herz betont wie sehr diese Zuschüsse für die Landkreise und Kommunen beim Bau von Schulen und Kindertageseinrichtungen notwendig sind. Nur so können dringliche Investitionen durchgeführt werden.