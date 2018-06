St. Stephan und St. Ludwig feiern Gemeindefest

Gemeinsam feiern die evangelische Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche und die katholische Pfarrgemeinde St. Ludwig mit deren neuem Pfarrer Dariusz Niklewicz am Sonntag, 1. Juli, das ökumenische Gemeindefest in Aeschach, diesmal in und an der Christuskirche. Dabei wirken auch zahlreiche Gruppen und Ehrenamtliche aus beiden Gemeinden sowie die Kindertagesstätte der Christuskirche mit, wie Pfarrer Thomas Bovenschen mitteilt.

Der Festgottesdienst um 10.30 Uhr in der Christuskirche wird von den Pfarrern und Mitarbeitenden aus den beiden Gemeinden, einer gemeinsamen Band, den Organisten und den Lindauern Bläsern gestaltet. In verschiedenen Beiträgen wird anklingen, wie sehr die beiden Gemeinden durch eine ganze Reihe von regelmäßigen Treffen und Angeboten verbunden sind. Das Thema des Gottesdienstes ist an den Vergleich des Apostel Pauls im Zweiten Korintherbrief angelegt: Ein Schatz in einem zerbrechlichen Gefäß. Nach dem gemeinsamen Beginn in der Christuskirche wird ein Team aus der Kindergottesdienstarbeit der beiden Gemeinden ein eigenes Programm für die Kleinen anbieten.

Nach dem Gottesdienst laden die Gemeinden ein zum Mittagessen in und um das Gemeindehaus neben der Christuskirche.

Ein buntes Nachmittagsprogramm mit Stationen für Kinder, Info-Ständen, Mitsingen von Taizé-Liedern, meditativen Tänzen, einem Jongleur sowie Darbietungen der Orgel und vielem mehr wird für jeden etwas bieten, versprechen die Kirchengemeinden.