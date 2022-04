St. Stephan-Christuskirche feiert die Passionszeit

Mit verschiedenen Gottesdiensten feiert die Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche die Passionszeit, den Karfreitag und das Osterfest. Die Predigten versuchen in diesem Jahr, das Geschehen der Leidensgeschichte Jesu und seiner Auferstehung auch mit dem aktuellen politischen Geschehen in Beziehung zu setzen, heißt es in einer Vorschau. So geht es immer wieder auch um die Frage der Realität des Bösen unter den Menschen und dessen Überwindung durch Gottes Wirken in Jesus Christus.

Am Gründonnerstag stehen die Feier des Abendmahls und die Verbindung, die die Gemeinschaft am Tisch des Herrn zwischen Mensch und Gott ermöglicht, im Mittelpunkt. Um 18 Uhr gestalten Pfarrer Thomas Bovenschen und Burkhard Pflomm in St. Stephan einen Gottesdienst mit Abendmahl. Dieser findet dann erneut um 19.30 Uhr in der Christuskirche statt.

Karfreitag 15. April, ist für Christen ein besonderer Tag des Innehaltens und Nachdenkens über die Bedeutung der Selbsthingabe Jesu am Kreuz. Pfarrer Thomas Bovenschen und Burkhard Pflomm fiern um 9 Uhr Gottesdienst in St. Stephan und um 10.30 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche. In beiden Gottesdiensten wird Jonas Börner an der Geige zu hören sein. Zudem gibt es um 17 Uhr Musik zum Karfreitag in St. Stephan von Burkhard Pflomm und Ute Keßler-Ploner.

Der Ostersonntag, 17. April, beginnt um 5.30 Uhr mit der Osternachtsfeier in der Christuskirche. Mit dem Osterruf „Der Herr ist auferstanden!“, dem Weiterreichen des Lichtes in der dunklen Kirche, Osterliedern, einer Erinnerung an die eigene Taufe und dem Abendmahl feiern die Gläubigen mit Pfarrer Bovenschen die Entdeckung des leeren Grabes am Ostermorgen. Die Veranstaltung wird an der Orgel von Christiane Sauter-Pflomm begleitet. Das sich sonst an der Osternacht anschließende Osterfrühstück muss in diesem Jahr nochmals entfallen. Um 10.30 Uhr gibt es in der Christuskirche einen Familiengottesdienst zum Osterfest mit Religionspädagogin Ute Keßler-Ploner und Burkhard Pflomm und seinem Team. Um 17 Uhr ist dann Festgottesdienst zu Ostern in St. Stephan. Die musikalische Gestaltung übernehmen Kantor Burkhard Pflomm und eine Gruppe von Blechbläsern.

An Ostermontag, 18. April, steht um 9.30 Uhr der Emmausgang in Lindau-Zech an. Ausgangspunkt ist die katholische. Kirche St. Maria im Stadtteil Zech. Der Weg führt über vier Stationen zum evangelischen Gemeindehaus als Endpunkt. Die Strecke sei auch für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, leicht zu bewältigen, schreibt die Gemeinde. Die musikalische Begleitung übernehmen die Lindauer Bläser.