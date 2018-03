St. Stephan-Christuskirche feiert

Mit einer Reihe von Gottesdiensten feiert die Kirchengemeinde St.Stephan-Christuskirche die Karwoche und das Osterfest 2018.

Am Gründonnerstag um 19 Uhr findet ein Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl in St. Stephan statt (Pfarrer Eberhard Heuß). Ebenfalls um 19 Uhr können alle Interessierten im Gemeindehaus der Christuskirche ein Tischabendmahl miterleben, das die Begegnung mit Christus in Brot und Wein mit der Gemeinschaft eines Abendessens verbindet, umrahmt von modernen geistlichen Liedern, unter anderem mit der Querflötistin Alisa Heutmann, Gitarrist Tobias Schmoger und Lutz Nollert am Klavier (Pfarrer Thomas Bovenschen)

Karfreitag ist für Christen ein besonderer Tag des Innehaltens und Nachdenkens über die Bedeutung der Selbsthingabe Jesu am Kreuz. Um 9.45 Uhr beginnt der Abendmahlsgottesdienst in der Christuskirche (Pfarrer Thomas Bovenschen). In der Predigt geht es um die Frage: Einer für alle? Es singt der Kirchenchor unter Leitung von Uwe Präger. Im Gottesdienst am Vormittag um 11 Uhr in St. Stephan (Pfarrer Eberhard Heuß), ebenfalls mit Feier des Abendmahls, wird der Lindauer Kammerchor unter der Leitung von Jürgen Natter mitwirken.

Das Fest der Auferstehung Jesus Christi beginnt mit den beiden Osternachtsfeiern. Bereits am Karsamstag um 23.30 Uhr beginnt die traditionelle Osternacht in der dunklen Stephanskirche (Pfarrer Eberhard Heuß). Am Ostermorgen um 6 Uhr wird bei Sonnenaufgang zu einer zweiten Osternachtsfeier mit modernen geistlichen Liedern geladen, der Möglichkeit zur Erneuerung des Taufbundes und Abendmahlsfeier in die Christuskirche (Pfarrer Thomas Bovenschen, Organist: Sven Dartsch). Anschließend (um zirka 7.15 Uhr) wartet im Gemeindehaus an der Anheggerstraße ein buntes Osterfrühstück, das allen Interessierten offensteht.

Der Ostergottesdienst in der Christuskirche um 9.45 Uhr (Pfarrer Thomas Bovenschen, Gemeindepädagogin Juliane Bendig) wird in diesem Jahr im ersten Teil gemeinsam mit den Kindern gefeiert, unter anderem mit dem Einzug der Kinder mit der neuen Osterkerze, deren Vorstellung durch die Kinder, dem Entzünden der eigenen mitgebrachten Taufkerzen und der symbolisch gestalteten Tauferinnerung am Taufstein.

Den zweiten Teil feiern die Kinder in einem eigenen Kindergottesdienst im benachbarten Gemeindehaus. In der Kirche selbst folgt eine Osterpredigt und die Feier des Abendmahls. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von den Lindauer Bläsern und der Querflötistin Alisa Heutmann sowie Lutz Nollert an der Orgel.

Der Ostergottesdienst auf der Insel mit Feier des Abendmahls beginnt um 11 Uhr in St. Stephan (Pfarrer Eberhard Heuß).

Zum Abschluss der Osterfeier wird am Ostermontag um 11 Uhr nach St. Stephan zu einem Taufgottesdienst eingeladen (Pfarerr Eberhard Heuß).