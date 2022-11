St. Martin Fest des Kindergarten Bethlehem

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Diesjährig durfte sich der Kindergarten Bethlehem wieder über eine Austragung des St. Martin Festes ohne Einschränkungen freuen. Nach Einbruch der Dunkelheit durften am Mittwoch, den 9. November, die Kinder der Mäuse- und Tiger-Gruppe und am Donnerstag, den 10. November, die Kinder der Bären- und Löwen-Gruppe mit ihren Erzieherinnen einen Laternenumzug vom Kindergarten bis zum Haug am Brüggele laufen. Dort warteten die Familienmitglieder auf die kleinen Lichtträger. Stolz wurden die wochenlang geprobten Lieder im Schein der Feuerschalen und selbst gebastelten Laternen gesungen. Auch für das leibliche Wohl sorgten fleißige Eltern mit selbstgebackenen „Gänsle“.

Am Mittwoch, den 16. November, wurde nochmals ein kleiner Laternenumzug zum Pfarrzentrum unternommen, in welchem einige Kinder für die Besucher des Josefs Café ihre Lieder vorsangen und die Martinsgeschichte erzählten.