Stürmische junge Pianisten stellen sich vor

Neun der zwanzig Teilnehmer seines Meisterkurses im Rahmen des 13. Internationalen Klavierfestivals junger Meister hat der Dozent Bernd Goetzke zum Vorspiel im letzten Klavierrecital ausgewählt. Im Forum am See haben sich am Freitagabend die jungen Pianisten aus der Schweiz, aus Frankreich, China, Taiwan, Japan und Korea vor zahlreichen Zuhörern in Topform präsentiert.

Spieler aus dreizehn Nationen waren zum Meisterkurs eingeladen und zugelassen worden und haben unter der Führung des Klavierpädagogen von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover an zuvor erarbeiteten Stücken gefeilt. So verriet die Werkauswahl auch viel über die Ambitionen und über die Vorlieben der 14- bis 29-Jährigen.

„Dafür darf man gerne doppelt so alt sein“, sagte der Professor anerkennend zum Auftritt des Jüngsten. Der 14-jährige Pariser Jean Alexandre Dubois hatte sich György Ligetis verteufelt schwierige, hochvirtuose und emotionsgeladene Etüde Nr. 13 mit dem bezeichnenden Namen „L’escalier du diable“ – die Teufelsleiter – vorgenommen. „Sisyphus“ hätte er die Etüde nennen können, sagte Ligeti einmal, denn sie male die „vergebliche Anstrengung, nach oben zu kommen“ aus. Wie von Furien gehetzt, quält sich darin der Spieler rastlos immer wieder von neuem nach oben. Das Spiel bleibt beängstigend, auch wenn es mal leiser wird, ein Hexenritt, aus dem man eine Persiflage auf Glocken heraushört, penetrant bis zum finalen Erlöschen. Glücklich nahm der junge Spieler die Bravorufe entgegen.

Brachiale Kraft reizte auch der 17-jährige Chinese Zhongjin Fang aus mit seiner Interpretation von Franz Liszts „Rhapsodie espagnole“: ein Stück wie ein einziger Rausch, mit sonnigen Inseln, eine gewaltige athletische Leistung, die ebenfalls Bravi erntete.

Stücke verraten Seele und Persönlichkeit

Dennoch war der Hörgenuss weit größer, wo reifere Semester Stücke gewählt hatten, die Seele und Persönlichkeit verrieten. Geheimnisvoll wetterleuchteten Stimmungen in Franz Schuberts Sonate c-Moll D 958, mit der die 29-jährige Taiwanesin Ting I Lee den Abend eröffnete. Neben dramatischen Klangkaskaden wurde hier auch die Sehnsucht nach Geborgenheit hörbar.

In kontrastreichem Spiel suchte die 17-jährige Schweizerin Norina Hirschi die Stimmungen in Beethovens Sonate Es-Dur op. 31/1 hervorzuheben. Feine impressionistische Tupfer ließ die 20-jährige Chinesin Quanlin Wang noch im kraftvollen Tanzrausch von Nikolai Medtners „Danza festiva“ op. 38/3 hören. Mit spürbarem Vergnügen ging die 23-jährige Japanerin Mayu Takeuchi an Beethovens sechs Variationen F-Dur op. 34 heran, die konsequent in einer anderen Takt- und Tonart stehen. Mit leichter Hand malte sie Keckheit, Anmut und bedeutungsschwangeres Moll.

Leichtigkeit prägte auch das Spiel der 17-jährigen Koreanerin Suyeun Song in Franz Liszts Konzertetüde „La leggierezza“. Virtuose Fingerfertigkeit verriet keinerlei Anstrengung. Mit seelenvollem Spiel beeindruckte der 18-jährige Chinese Shishen Zhou in Brahms‘ Intermezzo Es-Dur op. 117/1, zum aufregenden Seelengemälde wurde bei ihm Beethovens Sonate c-Moll op. 111.

Einen furiosen Schlusspunkt setzte der 20-jährige Chinese Xingyu Lu mit Béla Bartóks Klavierzyklus „Im Freien“: Zwischen wildem Trommelfeuer und der furiosen „Hetzjagd“ am Ende lagen geheimnisvoll schillerndes Wogen der Barcarole und wispernde „Klänge der Nacht“.