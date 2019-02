Städte und Gemeinden im Kreis Lindau erhalten in diesem Jahr weniger Geld vom Freistaat

Mit knapp 22 Millionen Euro will der Freistaat in diesem Jahr den Landkreis Lindau und seine 19 Gemeinden und Städte finanziell unterstützen: Die Schlüsselzuweisungen gelten als „Kernleistung im kommunalen Finanzausgleich“, schreibt das bayerische Finanzministerium. Der Betrag liegt damit niedriger als im Vorjahr, also noch gut drei Millionen Euro mehr ins Westallgäu und an den Bodensee flossen – Grund für den Rückgang sind die Steuereinnahmen, die in einigen Kommunen zuletzt stärker sprudelten als zuvor.

Mit seinen Schlüsselzuweisungen will Bayern Unterschiede in der Steuerkraft mildern. Für viele Kämmerer ist dieses Geld eine wichtige Einnahmequelle. Die sie für das aktuelle Haushaltsjahr aber oft nur schätzen konnten – denn weil der bayerische Doppelhaushalt deutlich später als üblich beraten wird, hat das Finanzministerium erst jetzt eine Übersicht veröffentlicht, wer mit viel Geld aus München rechnen kann. Das kritisiert unter anderem die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr, die von Aichach-Friedberg aus den Stimmkreis Kempten/Oberallgäu mitbetreut: „Schließlich benötigen die Kommunen Planungssicherheit.“

Während ihr Landtagskollege von den Freien Wählern, Leopold Herz, sich freut, dass „die Staatsregierung in diesem Jahr Rekordausgaben für den kommunalen Finanzausgleich an die Kommunen ausschütten“ werde und damit nach seinen Worten die Schlüsselzuweisungen bayernweit um über 240 Millionen auf 3,9 Milliarden Euro klettern, sieht die Sozialdemokratin weiter Anlass für Kritik: „Bayern hat mit 12,75 Prozent die niedrigste Verbundquote in ganz Deutschland“, schreibt Strohmayr in ihrer Pressemitteilung.

Mögen auch die Schlüsselzuweisungen im Freistaat insgesamt steigen – im Landkreis Lindau profitieren nicht viele davon. Denn die für die Berechnung herangezogenen Steuereinnahmen sind in zahlreichen Gemeinden und vor allem in den beiden Städten Lindau und Lindenberg vor zwei Jahren höher als zuvor gewesen. Mit der Konsequenz, dass in die insgesamt 19 Kommunen statt 12,6 Millionen Euro vor einem Jahr jetzt nur noch gut 9,5 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen fließen. Am stärksten trifft es die Stadt Lindenberg: Statt zuletzt gut zwei Millionen Euro überweist München jetzt nur noch 61 000 Euro.

Auch Lindaus Kämmerer Felix Eisenbach muss sich für dieses Jahr auf einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen einstellen: Hat Lindau im Vorjahr noch gut 3,4 Millionen Euro erhalten, so soll es jetzt nur noch 2,8 Millionen Euro geben. Das ist „mehr als wir erwartet haben“, stellt Pressesprecher Jürgen Widmer fest. Denn im Haushalt für dieses Jahr hat die Stadt vorsichtshalber nur mit rund 2,5 Millionen Euro Einnahmen aus der Staatskasse kalkuliert, freut sich so über 320 000 Euro mehr.

Weniger Schlüsselzuweisungen werden auch Wasserburg und Nonnenhorn erhalten. Im Weindorf wird sich dieser Einnahmeposten um knapp ein Drittel auf 175 000 Euro verringern. Beim Nachbarn Wasserburg fällt der Rückgang deutlich größer aus: Statt 393 000 gibt es jetzt nur noch 136 000 Euro Schlüsselzuweisungen. Weißensberg, Sigmarszell und Bodolz sind hingegen drei (der insgesamt nur sieben) Orte im Kreisgebiet, die etwas mehr Geld überwiesen bekommen als im Vorjahr.

Aufatmen kann Kreiskämmerer Erwin Feurle. Zwar hat der Landkreis selbst im vergangenen Jahr stolze 12,3 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen erhalten. Im aktuell diskutierten Kreisetat hat Feurle jedoch zunächst nur elf Millionen Euro aus dieser Einnahmequelle veranschlagt und diesen Betrag später nach Hinweisen das bayerischen Landkreistags auf 11,7 Millionen Euro erhöht. „Wir sind dabei von 725 Euro pro Einwohner ausgegangen“, sagt Feurle. Jetzt will der Freistaat diesen Betrag sogar auf 731 Euro erhöhen – was unterm Strich 12,1 Millionen Euro für die Kreiskasse ausmachen wird. Was mit den Mehreinnahmen passieren wird, ob sie beispielsweise in die Rücklage wandern oder Hebesatz für die Kreisumlage doch noch geringfügig sinkt, kann der Kreiskämmerer derzeit noch nicht sagen: „Das muss letztlich der Kreistag entscheiden.“ Und der beschließt den Kreisetat in seiner Sitzung Mitte März.