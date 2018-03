Srdan Gemaljevic unter Erfolgsdruck

Die Anspannung ist Srdan Gemaljevic beim abschließenden Testspiel der Spielvereinigung Lindau vor dem Frühjahrsstart der Fußball-Kreisliga A2 am vergangenen Sonntag in Schlachters gegen den TSV Meckenbeuren (2:0, LZ berichtete) deutlich anzumerken gewesen. Für den SpVgg-Coach war es die Generalprobe vor dem Start aus der Winterpause am nächsten Sonntag, 18. März: Um 14.30 Uhr gastiert der Tabellenelfte TSV Eriskirch im Nachholspiel im städtischen Stadion. Für Gemaljevic und seine Mannen geht es darum, als aktuell Tabellenachter in der Rückrunde möglichst weit nach vorne zu kommen.

Kleiner Rückblick: Der Auftakt der laufenden Saison 2017/18 fand mit einem Pokalspiel gegen den Nachbarn TSG Lindau-Zech statt. Mit einer unterirdischen Leistung gegen die zehntklassige TSG stolpert der Favorit in die nächste Runde, auf einen Aufstieg der Spielvereinigung hätte zu diesem Zeitpunkt niemand gewettet. Doch mit fünf Siegen aus den ersten sechs Punktspielen holt Srdan Gemaljevic in der A2 einiges mehr aus der Mannschaft, als wirklich in ihr steckt. Nach vier Niederlagen in den darauffolgenden fünf Partien ist der Aufschrei auch innerhalb des Clubs groß. Für Gemaljevic, der mit dem ASV Fellheim von 1993 bis 1996 drei Meisterschaften in unteren bayerischen Ligen feierte, ist der Einbruch rückblickend hingegen kein Wunder gewesen.

„Als ich vor einem Jahr hier begonnen habe, stand Lindau nach 18 Partien mit sieben Punkten da. Vier Spieler verließen den Verein daraufhin – vier Spieler, die zusammen 20 Tore erzielt hatten. In 18 Spielen, in denen ich seither das Sagen habe, hat die Mannschaft 31 Zähler geholt“, rechnet der ehemalige Erstligakicker von OFK Belgrad und Scout des serbischen Nationalteams vor. „Und das, obwohl keiner im Sommer zu uns kommen wollte, weil die Erfolgsaussichten von niemandem als gut angesehen wurden.“ Gemaljevic schaute sich deshalb in den eigenen Jugendteams um, trainiert mit erster und A-Jugendmannschaft zusammen. Das Problem: 16-oder 17-Jährige dürfen nicht in der Kreisliga A eingesetzt werden, nur zehn gesunde Akteure blieben zuletzt übrig.

Für den gebürtigen Belgrader steht es außer Frage, dass künftige Spieler vor allem aus dem eigenen Nachwuchs kommen müssen. „Unser Sportlicher Leiter Benni Geiger und ich haben im Winter zahlreiche Gespräche geführt. Doch die Wunschvorstellungen mancher sind unvorstellbar“, schüttelt Gemaljevic den Kopf – was wohl auch mit Lindaus Präsident Werner Mang zusammenhängen mag. Geld, so denken nun viele, wird bei der Spielvereinigung jetzt ja reichlich vorhanden sein. Das Ergebnis: Ein händerringend gesuchter Stürmer wurde von den Verantwortlichen im Sommer für die anstehende Hinrunde nicht gefunden. Die Folge für die Spielvereinigung: eine miserable Torausbeute. Nur der Tabellenletzte SC Friedrichshafen hatte mit neun Toren weniger Treffer erzielt als Lindau (16).

Mit Robert Schellander bekam der SpVgg-Coach nun einen ehemaligen Topspieler, der mit seiner Erfahrung vieles bewerkstelligen wird können. Der 35-jährige Klagenfurter spielte rund 200 Partien in Österreichs erster und zweiter Liga und lief gar viermal im UEFA-Cup auf. Auch Armin Selak vom FC Friedrichshafen, der als junger talentierter Spieler schon in verschiedenen europäischen Ländern gespielt hat, ist für Lindau eine echte Verstärkung. Srdan Gemaljevic stand im Winter vor der Aufgabe, nicht weniger als ein knappes Dutzend neue Spieler in den Kader des Fußball-Kreisligisten zu integrieren, um für die Rückrunde eine noch schlagkräftigere Truppe zu formen.

SpVgg-Chef Mang bezeichnet den 57-jährigen Fußballlehrer als „super Geschäftsmann, der viel Wert auf Strukturen legt, dass ein Verein vernünftig aufgebaut wird. Aber jeder gut geführte Verein lebt von seiner Nachwuchsarbeit, wie in Leipzig, Hoffenheim, Schalke und Stuttgart zu sehen ist.“

Drei Punkte auf Relegationsplatz

Gegen Brochenzell und Hege habe man in Lindau so viele Zuschauer wie lange nicht gehabt. Auch bei Nachwuchsturnieren, als etwa unsere Bambini Erster und Zweiter wurden, war die Hölle los. Da sieht man die Verbundenheit zum Verein“, weiß Werner Mang – und verweist darauf, dass die Zahl der Jugendlichen seit Sommer um 60 auf 400 angestiegen ist. „Du musst einem Verein ein Herz implantieren, die Liebe zum Verein muss vorhanden sein. Das versuchen unsere 18 Trainer bei jedem Training“, so Mang. Der Vorsitzende des Lindauer Traditionsvereins hatte als wichtiges Etappenziel seiner Präsidentschaft bis Ende der kommenden Saison den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga ausgegeben. Daran wird Gemaljevics Arbeit gemessen. Und da sieht es im Moment gar nicht mal so schlecht aus: Derzeit beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz lediglich drei Punkte.