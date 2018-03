SpVgg verliert wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen

Nicht über ein 1:1 hinausgekommen sind die Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau am Sonntag beim SV Maierhöfen-Grünenbach. „Nach der ersten Halbzeit hätte ich nicht gedacht, dass wir so gut zurückkommen“, befand Achim Schnober nach dem Spiel.

Laut Vereinsbericht plagen den Lindauer Trainer derzeit große Personalsorgen: „Dass wir den Ausfall unseres Mittelfelds mit Louisa Schediwy und Kim Roitner nicht kompensieren können, war mir vorher schon klar. Irgendwann geht es nicht mehr, dass eine Mannschaft das alles auffängt. Zumal mehrere Spielerinnen krank spielen mussten.“

So konnte Schnober zwar wieder auf Monja Rudhart und Anna Modemann zurückgreifen, die beim 10:1-Kantersieg eine Woche zuvor noch fehlten. Jedoch meldeten sich am Samstag Schediwy und Roitner ab. Somit musste Schnober – neben der immer noch kranken Lara Baldauf – das komplette Mittelfeld ersetzen.

Zwar begannen die Gäste vom Bodensee recht druckvoll, Lisa Wisotzki scheiterte aus spitzem Winkel an Maierhöfens Torfrau Franziska Immler. Allerdings verlief das Spiel danach ausgeglichen. Nach einer Flanke in der 20. Minute sprang der Ball an den Arm von Wisotzki, der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter für Maierhöfen. Diesen verwandelte Ellen Olschyna sicher zur 1:0-Führung. Nachdem Annika Stohr mit einer Direktabnahme an Maierhöfens Torfrau scheiterte, blieb es beim 1:0 für die Allgäuer zur Pause.

Nach einigen taktischen Umstellungen von Achim Schnober kam Lindau immer besser ins Spiel und hatte zahlreiche Möglichkeiten. In der 59. Minute gelang der Spielvereinigung schließlich der Ausgleich: Nach einem Freistoßball, den Stohr an den Pfosten setzte, rollte das Spielgerät entlang der Torlinie. Die durchlaufenden Merve Avci drückte das den Ball zum 1:1 über die Linie.

In der Folgezeit hatte Lindau dann das Spiel unter Kontrolle, versäumte es jedoch, aus einer der zahlreichen Chancen Kapital zu schlagen, sodass es am Ende bei der Punktteilung blieb. Zudem hatte Lindau noch das Pech, dass der Unparteiische ein klares Foul an Monja Rudhart im Strafraum nicht ahndete und sein Pfiff ausblieb. Trotz des Unentschiedens sieht SpVgg-Trainer Schnober noch nichts verloren: „Entscheidend wird jetzt das Spiel gegen den SV Haslach sein. Gewinnen wir, dann haben wir immer noch eine Chance. Verlieren wir, müssen wir versuchen, den Relegationsplatz zu sichern.“