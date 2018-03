SpVgg reist am Sonntag ins Allgäu

Die Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau gastieren am Sonntag, 4. März, ab 11 Uhr beim SV Maierhöfen-Grünenbach. Beide Konkurrenten stiegen Ende der Vorsaison aus der Landesliga in die Regionenliga 6 ab.

Laut Vereinsbericht sieht Lindaus Trainer Achim Schnober die nächsten drei Spieltage als wegweisend für die SpVgg an. Denn am Wochenende nach dem Gastspiel im Allgäu kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden führenden Mannschaften der Regionenliga im Lindauer Stadion, der Spielvereinigung und der SGM Haslach/Wangen. Danach geht es zum starken Aufsteiger nach Reinstetten, der sich in der Winterpause weiter verstärkte und nun über Spielerinnen verfügt, die schon für den SV Alberweiler in der Oberliga zum Einsatz kamen.

Vor der Winterpause zeigten die Lindauerinnen in der laufenden Saison zwei Gesichter. Zu Hause zeigte die SpVgg in den bisherigen acht Heimspielen Topleistungen und führt die Heimtabelle mit acht Siegen aus acht Spielen und einem Torverhältnis von 47:5 an. Auswärts hingegen hatte man bislang erhebliche Mühe, an diese Leistungen anzuknüpfen. Mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 9:8 belegt man nur Platz sechs der Auswärtstabelle. Bereits in der Landesliga war die Auswärtsschwäche ausschlaggebend, dass es für Lindau am Ende nicht zum Klassenerhalt reichte.

So endete letzte Saison das Auswärtsspiel in Maierhöfen auch nur 2:2 Unentschieden. Auch beim Hinspiel in Lindau hatte die SpVgg Lindau große Mühe mit den Allgäuerinnen. So gewann man zwar mit 4:2, jedoch kippte das Spiel, nachdem Lindau bereits nach 15 Minuten 3:0 führte, zwischen der 65 und 75 Minute, als Lindau völlig den Faden verlor, zwei Gegentreffer hinnehmen musste und nur ein Solo von Lisa Wisotzki in der 78. Minute die SpVgg Lindau wieder in die Erfolgsspur brachte.

Schnober hofft darauf, dass sich die eine oder andere Spielerin, die am Wochenende zuvor gefehlt hat, gesund zurückmeldet – und er nicht wieder, wie gegen Bergatreute, nur elf Spielerinnen zur Verfügung hat.