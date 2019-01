SpVgg-Mädchen zeigen starke Leistungen

In der Dreifachturnhalle ist die 13. Auflage des Bodensee-Cups für Fußballjuniorinnen ausgetragen worden, Mannschaften aus der Schweiz, Österreich, Bayern und Baden-Württemberg waren im Einsatz. Mit 36 Mannschaften konnte man dieses Jahr laut Vereinsmitteilung einen Rekord vermelden. Auch die Erfolge der Inselstädterinnen konnten sich sehen lassen, so zogen drei Mannschaften der SpVgg Lindau in die Halbfinals ihrer Altersklassen ein und die E-Juniorinnen der SpVgg Lindau musste sich erst im Finale geschlagen geben.

Gespielt wurde in vier Altersgruppen, wobei die D-Juniorinnen am Samstagvormittag den Anfang machten. Hier wurde in zwei Gruppen gespielt, wobei die SpVgg Lindau zwei Mannschaften stellen konnte. Nach einem 1:0 Sieg gegen den FC Au-Berneck und einer 0:4 Niederlage gegen den TSV Ravensburg erreichte die SpVgg Lindau nach einem 1:0 Erfolg gegen den SV Maierhöfen das Halbfinale. Als Gruppenzweiter traf man auf den Gruppenersten der anderen Gruppe, die SGM Heimenkirch/Eglofs und musste nach einer 0:3 Niederlage die Hoffnung aufs Finale begraben. Im anderen Halbfinale gewann der SV Deuchelried gegen den TSB Ravensburg mit 2:0. Nachdem der TSB Ravensburg, abermals Lindau mit 4:0 besiegte, belegte die SpVgg den vierten Platz. Das Endspiel bei den D-Juniorinnen gewann die SGM Heimenkirch/Eglofs mit 2;1 gegen den SV Deuchelried.

Am Nachmittag spielten die B-Juniorinnen um den Titel. Hier wurde in zwei Gruppen mit je fünf Teams gespielt. Erwartungsgemäß qualifizierte sich der Verbandsligist Deuchelried mit beiden Mannsschaften als Gruppensieger beider Gruppen fürs Halbfinale. Hier kam es zu zwei Überraschungen, nachdem der FC Au-Berneck aus der Schweiz gegen den SV Deuchelried 2 mit 2:0 siegte und im anderen Halbfinale der SV Deuchelried gegen die SGM Heimenkirch/Eglofs mit 0:1 unterlag. Das Endspiel geann die SGM Heimenkirch/Eglofs mit 3:1 gegen den FC Au-Berneck. Nachdem die Juniorinnen der SpVgg Lindau in der Vorrunde nur ein Spiel gewinnen konnten, spielte man um Platz 7, hier gewann man gegen die PSG Friedrichshafen mit 2:1.

Gute Nerven im 9-Meter-Schießen

Am Sonntag starteten die E-Juniorinnen. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden gegen den SV Deuchelried belegte Lindau den ersten Platz in ihrer Gruppe. Im ersten Halbfinale gewann Lindau gegen die PSG Friedrichshafen mit 3:0 und im zweiten der TSB Ravensburg gegen den SV Deuchelried mit 2:1. Nach einer 2:0 Führung des TSB im Finale gelang der SpVgg noch der Ausgleich, sodass ein Neunmeterschiessen die Entscheidung bringen musste. Hier hatte Ravensburg dieses Mal die besseren Nerven.

Als letzte Altersgruppe spielten die C-Juniorinnen am Sonntagnachmittag den Turniersieger aus. Nach zwei Siegen gegen den TSB Ravensburg 2:0 und gegen den FC Au-Bermck 5:2 unterlag Lindau dem SV Deuchelried mit 1:2. Nachdem die Lindauerinnen im letzten Gruppenspiel die PSG Friedrichshafen mit 1:0 bezwangen, stand Lindau als Gruppenzweiter hinter dem SV Deuchelried im Halbfinale. Da die SpVgg Lindau das Halbfinale gegen den den FC Rorschach-Goldach im Halbfinale mit 0:1 verlor spielte sie um Platz 3 und belegte nach einer Niederlage gegen den SV Deuchelried den vierten Platz. Turniersieger wurde der SV Kressbronn nach einem 4:1 Erfolg gegen den FC Rorschach.

Die Siegerpokale für die Turniersieger spendete der ehemalige Spieler der SpVgg Lindau Rainer Sirch und Sepp Kugel. Da zudem jede Spielerin auch noch einen eigenen Pokal bekam konnte man am Ende in viele fröhliche Augen blicken.