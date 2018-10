SpVgg Lindau vor Landesliga-Derby beim SV Eglofs

Beim aktuellen Tabellenvierten SV Eglofs gastiert der derzeitige Tabellendritte SpVgg Lindau am Sonntag, 21. Oktober, um 11 Uhr in der der Landesliga (Staffel 2). Dass im Allgäu die Trauben sehr hoch hängen werden, ist sich die Mannschaft von Lindaus Trainer Achim Schnober laut Vorschau bewusst.

In der laufenden Saison erzielten die Eglofserinnen einen Treffer mehr als Lindau. Mit 12:9 Toren und neunPunkten aus fünf Spielen ist die Ausbeute sehr ordentlich – zumal Eglofs vier der fünf Spiele auswärts bestreiten musste. Mit Angelina Netzer, die die Torjägerliste der Landesliga mit neun Treffern anführt, hat der SV Eglofs eine der besten Stürmerinnen Oberschwabens zur Verfügung, die maßgeblichen Anteil an den Erfolgen Eglofs hat. Gelingt es der Mannschaft von SpVgg-Fußballtrainer Achim Schnober, ihre Kreise einzuengen, können sich die Lindauerinberechtigte Hoffnungen auf eine weitere Überraschung machen.

Wie stellte Lindau Trainer Schnober fest: „ Mit bisher drei Gegentreffer in fünf Spielen haben wir die wenigsten Tore in der Landesliga bekommen. Sollte unsere Abwehr ähnlich konzentriert agieren, wie in den letzten Spielen kann uns durchaus eine Überraschung gelingen. Wie stark unsere Abwehr ist, wird sich jedoch erst am Sonntag erweisen. Gegen eine Stürmerin wie Angelina Netzer musste unsere Defensive in der Landesliga noch nicht bestehen, zählt sie meiner Meinung nach doch zum Besten was der Frauenfussball in Oberschwaben an Stürmerinnen neben Saric vom TSB Ravensburg und Eschbach von Bellamont zu bieten hat. So gilt es bereits die Anspiele auf sie zu unterbinden, denn wenn sie mal am Ball ist, ist sie kaum aufzuhalten. Da ich ein Optimist bin, fahre ich mit dem Ziel nach Eglofs, auch dort zu punkten um unsere tolle Serie auszubauen.“