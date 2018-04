In der Fußball-Kreisliga A2 stehen am heutigen Donnerstagabend zwei Spiele an. Die Partie zwischen dem TSV Schlachters und Oberteuringen (18.30 Uhr) ist vorverlegt vom 20. Spieltag. Der TSV Eriskirch empfängt die SpVgg Lindau zum Nachholspiel (19 Uhr). Die Partie zwischen dem VfL Brochenzell und der SGM Fischbach-Schnetzenhausen wurde kurzfristig auf 16. Mai verlegt.

Der Spielvereinigung Lindau als derzeitiger Tabellenzweiter will den Relegationsplatz unbedingt verteidigen. Dazu muss die Mannschaft von SpVgg-Trainer Srdan Gemaljevic in Eriskirch drei Punkte holen. Die Aufgabe wird jedoch nicht einfach, denn der TSV Eriskirch ist zu Hause eine Macht. Das Team von Trainer Mico Susak bietet dem Gegner 90 Minuten lang die Stirn, egal wie er heißt.

Im vorgezogenen Spiel des 20. Spieltags der A2 steht der Tabellenvorletzte SV Oberteuringen unter Druck und muss beim TSV Schlachters unbedingt punkten.