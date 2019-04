SpVgg Lindau siegt gegen Uttenweiler mit 2:0

Die SpVgg Lindau ist ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und hat im heimischen Stadion verdient mit 2:0 gegen den SV Uttenweiler gewonnen. Zwar dauerte es bis zur 48. Minute, ehe Lindau der erste Treffer gelang. Trotzdem kam nie das Gefühl auf, dass die beste Defensive der Landesliga (SpVgg Lindau weist 11 Gegentreffer in 15 Spielen auf) einen Gegentreffer hinnehmen muss, schreibt die Spielvereinigung in einer Mitteilung. Das Geschehen habe sich praktisch nur in der Hälfte des SV Uttenweilers abgespielt.

Von der ersten Minute an setzte die Mannschaft von Lindaus Trainer Achim Schnober die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste aus Uttenweiler unter Druck, jedoch brachte Uttenweiler immer einen Fuß dazwischen oder hatte das Glück, dass Lindauer Schüsse ihr Ziel knapp verfehlten. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte Annika Stohr, als ihr Schuss kurz vor dem Halbzeitpfiff um Zentimeter am langen Eck vorbei ging.

In der 48. Minute fiel dann das 1:0 nach einem Freistoß von Veronika Gibasova, als Kim Roitner den Ball volley unter die Latte hämmerte. Nach dem 2:0 durch Lisa Wisotzki, die einen Querpass von Gibasova ins Tor schoss, war das Spiel praktisch entschieden. In der Schlussphase versäumten es die Inselstädterinnen das Ergebnis höherzuschrauben. So ging ein Schuss der überragenden Veronika Gibasova um Zentimeter am Tor vorbei und Verena Schmid schoss das Leder in der 88. Minute aus fünf Metern an die Oberkante der Latte, nachdem Uttenweilers Torfrau den Ball nach einem Schuss von Wisotzki nach vorne abgewehrt hatte.

Am Ende war Lindaus Trainer zufrieden: „Wir müssen zufrieden sein. Dass es schwierig werden wird, wusste ich schon vor dem Spiel. Für Uttenweiler ging es um viel, brauchen sie doch jeden Punkt gegen den Abstieg und nachdem unsere ersten Angriffe nicht zum Ziel führten, können wir froh sein, dass Kim Roitner gleich nach der Halbzeit das 1:0 gelang. Nach dem 2:0 war die Partie gelaufen. Jetzt gilt es in Munderkingen nachzulegen.“