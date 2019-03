SpVgg Lindau gastiert beim Tabellenzweiten

Als klarer Außenseiter reisen die Landesliga-Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau am Sonntag, 31. März, zum Tabellenzweiten SG Altheim. Spielbeginn ist laut Vorschau um 11 Uhr. Hat die Lindauer Mannschaft das Hinspiel (1:1) noch dominiert, haben sich die Vorzeichen während der Winterpause geändert.

Nicht nur, dass die Torschützin des Hinspiels, Merve Avci, nicht mehr für die SpVgg spielt. Vier weitere Spielerinnen stehen von Lindaus Trainer Achim Schnober für die Partie in Altheim nicht mehr zur Verfügung. Mit 26 Punkten und einem Torverhältnis von 24:11 Punkten hat Altheim, obwohl ein Spiel weniger als Spitzenreiter Berneck, nur fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Die Ergebnisse nach der Winterpause unterstreichen zudem die Favoritenrolle Altheims: Einem 6:0-Auftakterfolg gegen den VfL Munderkingen folgte ein 1:0-Sieg in Eglofs. Mit elf Gegentreffern in zwölf Spielen stellt Altheim, neben Lindau, die stärkste Abwehr der Liga.

„Um in Altheim bestehen zu können, müssten wir unsere Möglichkeiten konsequenter nutzen wie in den ersten beiden Partien nach der Winterpause. Da haben wir zahlreiche Torchancen gebraucht, um einen Treffer zu erzielen. Wir trainieren zwar ständig Abschlüsse und im Training klappt es auch. Nun gilt es, dies im Spiel zu zeigen“, so Schnober. Der SpVgg-Coach hofft auch, dass sein Team an die gezeigte Leistung aus der zweiten Halbzeit zu Hause gegen Granheim anknüpfen kann. „Dann könnte eventuell eine Überraschung möglich sein.“