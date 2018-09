SpVgg Lindau bleibt auch im dritten Spiel ungeschlagen

Im Stile eines Eichhörnchens sammeln die Frauen der SpVgg Lindau Punkt um Punkt auf der Mission Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga. Zwar war bereits wie vor einer Woche in Granheim mehr möglich, am Ende war Lindaus Trainer Achim Schnober mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „In der ersten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, in der zweiten waren wir aber die klar dominierende Mannschaft und erspielten uns zahlreiche glasklare Möglichkeiten. Ich rege mich nicht über den vergebenen Elfmeter auf, das passiert, aber eine der hochkarätigen Chancen hätte einfach genutzt werden müssen. Am Ende kann ich jedoch mit dem Punkt leben“, sagte Schnober nach dem 1:1 gegen Altheim.

Nach den Ausfällen von Monja Rudhart (verletzt), Louisa Schediwy (krank) und den Rückenproblemen von Silke Bischof, durch die sie nicht voll einsatzfähig ist, wurde Marina Rudhart laut Vereinsbericht gegen Altheim reaktiviert. Aufgrund der Personalprobleme ist die gezeigte Leistung der Lindauerinnen gegen den Tabellendritten noch höher zu bewerten, meinte Lindaus Frauen- und Mädchenleiter Hans Langenbach.

Hohes Niveau in Hälfte zwei

Ein Spiel, das in der ersten Halbzeit vor allem durch zwei kompakt stehende Abwehrreihen dominiert wurde, entwickelte sich in der zweiten Halbzeit zu einem Spitzenspiel. So fiel der Treffer in der ersten Halbzeit nach einem unnötigen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Altheim schaltete blitzschnell um und spielte den Ball auf Ronja Braun, die ihre Gegenspielerin überspielte und das Leder flach ins lange Eck zur Führung Altheims knallte.

In der zweiten Halbzeit wurde die SpVgg Lndau immer spielbestimmender. So hatte man zahlreiche Kopfballchancen durch Annika Stohr und Kevser Albayrak. In der 70. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Foul an Lisa Wisotzki auf Strafstoß, jedoch scheiterte Annika Stohr an Gästetorhüterin Eva Turiello. Ein indirekter Freistoß Lindaus aus fünf Metern landete in der Mauer, sodass es bis zur 77. Minute dauerte ehe Merve Avci der verdiente Ausgleich gelang. Die in der 55. Minute eingewechselte Avci setzte sich glänzend gegen zwei Gegenspielerinnen durch und lupfte den Ball über die Torhüterin zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich ins Tor. In der 87. Minute hätte die SpVgg Lindau dann sogar den Siegtreffer erzielen müssen. Nach dem Altheims Torfrau Turiello die Lindauerin Annika Stohr umrannte, die danach verletzt ausgewechselt werden musste, kam der Ball zu Verena Schmid, die das Leder am leeren Tor vorbeischoss. So blieb es am Ende beim 1:1.