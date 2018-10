SpVgg Lindau behauptet sich in der Spitzengruppe

Mit einem nie gefährdeten 4:0-Auswärtssieg beim SV Eglofs am Sonntagmittag hat Aufsteiger SpVgg Lindau seine Spitzenposition in der Fußball-Landesliga gefestigt. Wieder einmal gelang es dem Lindauer Trainer Achim Schnober laut Spielbericht, mit einigen Umstellungen in der Anfangsformation seine Mannschaft so umzustellen, dass Eglofs während des gesamten Spiels gerade einmal zu zwei gefährlichen Toschüssen kam.

Nicht nur, dass Schnober auf zwei Sechser – Louisa Schediwy und Veronika Gibasova – umstellte. Sondern auch sein Schachzug, Mittelfeldspielerin Kim Roitner gegen Eglofs Torjägerin Angelina Netzer zu stellen, erwies sich als erfolgreich. Netzer wie lediglich einen Torschuss, den Lindaus Torfrau Selina Ruedi im Nachfassen halten konnte.

So zeigte sich Achim Schnober nach Spielschluss voll zufrieden mit dem Ergebnis: „Meine Taktik ist heute voll aufgegangen. Jede meiner Spielerinnen war bis in die Haarspitzen motiviert, sodass ich keine Spielerin hervorheben kann. Hat eine meiner Spielerinnen mal einen Fehler gemacht, war sofort eine andere da, die diesen korrigiert hat. Zudem hat sich unsere Konditionsarbeit im Training ausgewirkt, hatten wir in der Schlussphase doch Möglichkeiten im Minutentakt.“

Gegner eingeschnürt

Wie bereits in den vorherigen Partien drückte die Spielvereinigung Lindau mit ihrem aggressiven Pressing die Allgäuerinnen in ihre eigene Hälfte, sodass der SV Eglofs zu keinem kontrollierten Spielaufbau kam.

Da Lindau aus dem Spiel heraus in der ersten Halbzeit zu keinem Torerfolg kam, bedurfte es zwei Standardsituationen von Veronika Gibasova, um zur 2:0-Pausenführung zu kommen. Einmal schoss sie einen Freistoß unhaltbar unter die Latte, das andere Mal schlug ein von ihr getregener Eckball im langen Eck ein.

Nach der Halbzeitpuase hatte Eglofs die beste Phase, wobei Lindaus Torfrau Selina Ruedi einen Schuss von Angelina Netzer entschärfte und ein weiterer Ball der Allgäuerinnen an die Latte ging.

In der 61. Minute erzielte Lisa Wisotzki aus einem Konter heraus das 3:0 für die Lindauerinnen, die ab diesem Zeitpunkt erneut das Spielgeschehen beherrschten. Zwar scheiterte Annika Stohr und Monja Rudhart zunächst noch an der Torfrau Eglofs. Jedoch markierten die Gäste nach einer Ecke durch Theresa Rudhart per Kopf den 4:0-Endstand.