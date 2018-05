SpVgg Lindau baut Tabellenführung aus

Am Ende haben die Fußballerinnen der SpVgg Lindau am Sonntag in der Regionenliga mit 3:1 beim SV Bergatreute gewonnen. Die Mannschaft baute ihren Vorsprung auf fünf Punkte auf den Tabellenzweiten SGM Haslach/Wangen aus.

Die Voraussetzungen für die Mannschaft von Lindaus Trainer Achim Schnober waren alles andere als optimal. Mit Torfrau Anna Bundschuh und Libera Verena Schropp fielen zwei Stützen der Lindauerinnen aus. So musste SpVgg-Stürmerin Merve Avci ins Tor und Verteidigerin Theresa Rudhart die Liberoposition einnehmen. Da die Abwehr um Rudhart meist Herr der Lage war, musste Aushilfstorfrau Avci keinen gefährlichen Ball abwehren. Beim Gegentor war sie machtlos. Nachdem Monja Rudhart in der zwölften Minute das 1:0 erzielte und Marina Rudhart nach toller Vorarbeit von Lisa Wisotzki und Monja Rudhart auf 2:0 erhöhte, hätte Lindau bis zur Halbzeit weitere Treffer erzielen müssen. Jedoch ließen die Gäste die klarsten Chancen ungenützt.

Wie bereits vor einer Woche bedurfte es wiederum einer Ansprache des Lindauer Trainers, um die zweite Halbzeit noch klarer zu dominieren. So erzielte Marina Rudhart bereits in der 47. Minute ihren zweiten Treffer, als sich ihre Flanke unhaltbar hinter der Torfrau ins Tor senkte. Völlig überraschend fiel in der 56. Minute der Anschlusstreffer: Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball wurde der Ball abermals in den Strafraum gebracht. Bergatreutes Torjägerin Julia Schnell erzielte den 1:3-Anschlusstreffer. In der Folge hatte die SpVgg Lindau weitere Möglichkeiten. Jedoch konnte sie diese nicht in Tore umwandeln, sodass es beim 3:1-Erfolg der Inselstädterinnen blieb.