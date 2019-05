SpVgg gegen Bayern München: Es gibt noch 500 Karten nur für Lindauer

Von Hermann Sorg

Heute, am 23. Mai vor 70 Jahren ist das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Ein wichtiges Grundsatzpapier zum Grundgesetz ist damals im sogenannten „Ellwanger Kreis“ entstanden. Auf diese Gruppe soll auch der Name unseres Landes, die „Bundesrepublik Deutschland“, zurückgehen.

Eine kleine Erinnerungstafel am früheren Hotel Goldener Adler am Marktplatz erinnert an diesen lockeren Zusammenschluss von überwiegend süddeutschen Politikern, der sich in der Sorge um die politische Situation im ...