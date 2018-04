SpVgg gastiertbeim Tabellenletzten

Nach dem 2:0-Erfolg im vorherigen Heimspiel gegen den TSV Tettnang II (LZ berichtete) tritt die Spielvereinigung Lindau in der Frauenfußball-Regionenliga 6 am kommenden Sonntag, 22. April, beim SC Unterzeil-Reichenhofen II an. Laut Vereinsbericht hat der Tabellenletzte in den vergangenen beiden Wochen aufhorchen lassen – gelang ihm doch zwei Unentschieden gegen den Tabellenführer SGM Haslach/Wangen und den SV Deuchelried.

Für die Landesligareserve des SCU waren es die ersten beiden Saisonpunkte überhaupt. Umgekehrt hat die SpVgg (43 Punkte) durch das Unentschieden von Unterzeil/Reichenhofen II gegen Wangen/Haslach (44 Punkte) die Möglichkeit, aus eigener Kraft die Meisterschaft zu erkämpfen. Dass dies immer noch sehr schwierig ist, ist sich Lindaus Trainer Achim Schnober bewusst. Stehen doch noch sieben Spiele aus, unter anderem bei den heimstarken Mannschaften SV Reinstetten und SV Bergatreute. Zudem weis Schnober, dass seine Mannschaft bisher im Gegensatz zu den Heimspielen auswärts meist große Probleme hatte.

Trotz des 8:0-Heimerfolgs der Inselstädterinnen während der Hinrunde Mitte Oktober gegen Unterzeil warnt der SpVgg-Coach: „Gegenüber dem Spiel gegen uns in der Vorrunde standen in den vorherigen beiden Spielen, als Unterzeil punktete, nur noch sechs Spieleinnen in der Startformation auf dem Feld, die auch gegen uns spielten. Was fünf neue bewirken können, konnten wir auch bei uns sehen, als wir uns letztes Jahr in der Landesliga in der Winterpause mit den drei Rudhart-Schwestern verstärkten und nach einer tollen Rückrunde erst im Relegationsspiel abstiegen. So hoffe ich, dass sich meine Mannschaft gegenüber dem Spiel gegen den TSV Tettnang II steigert, als ich ihr doch die fehlende Spielpraxis ansah. Ich hoffe dass sie am Sonntag wieder die Leistung bringt, die sie gegen Haslach/Wangen zeigte“, sagt Achim Schnober.

Nicht nachlassen

Im selben Atemzug fügt er hinzu: „Eines ist sicher, wir dürfen in dieser Phase der Meisterschaft keinen Zentimeter nachlassen und dies ist auch dieses Wochenende nötig, um die Hürde in Unterzeit zu überspringen.“

Spannend dürfte sein, ob Lindaus Frauen auch auswärts überzeugen können. Ist dies doch entscheidend auf dem Weg der Inselstädterinnen zur Tabellenspitze.