SpVgg-Fußballerinnen verbuchen nächsten Dreier

Mit einem 4:0 Heimsieg gegen den VfL Munderkingen hält der Lauf der Lindauer Fußballerinnen in der Landesliga (Staffel 2)an. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden ist die Mannschaft von SpVgg-Trainer Achim Schnober nach fünf Spieltagen immer noch ungeschlagen in der Landesliga und belegt aktuell den dritten Platz.

Dass dies für einen Aufsteiger in die Landesliga außergewöhnlich ist, weiß Schnober richtig einzuordnen: „Klar freue ich mich über den momentanen Platz in der Tabelle und die Punktausbeute. Jedoch kann ich dies schon richtig bewerten. Die nächsten drei Spiele in Eglofs und Rottweil und zu Hause gegen den Tabellenführer und Verbandsliga-Absteiger SpVgg Berneck/Zwerenberg werden zeigen, ob wir zu Recht dahin gehören, wo wir jetzt stehen. Ich lasse mich von den bisherigen Ergebnissen nicht blenden. Unser Saisonziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt.“

Obwohl der VfL Munderkingen momentan immer noch punktlos auf dem letzten Tabellenplatz rangiert, hatte die Lindauer Spielvereinigung große Mühe, einen Treffer gegen den VfL zu erzielen. Wie ein roter Faden zieht sich das Problem der Chancenverwertung – gepaart mit Aluminiumtreffern – durch die bisherige Landesligasaison: In der Anfangsphase hatten die gastgebende Mannschaft zahlreiche Chancen, die allesamt nicht zum Torerfolg führten. Darüber hinaus landete ein Eckball von Veronika Gibasova am Pfosten, ein Schuss von Kim Roitner streifte die Latte. So dauerte es bis zur 24. Minute, ehe ein Freistoß von Roitner von einer Spielerin Munderkingens unhaltbar abgefälscht zum 1:0 im Tor landete. Die Spielvereinigung Lindau drückte weiter, Lisa Wisotzki markierte in der 39. Minute das 2:0.

Mit langen Bällen auf Torejagd

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf: Munderkingen verteidigte kompakt und versuchte, mit weiten Bällen auf ihre Stürmerinnen zum Erfolg zu kommen. Die SpVgg Lindau traf in der 65. Minute ein weiteres Mal durch Annika Stohr die Latte, ehe in der 76. Minute das 3:0 fiel. Hier ließ Munderkingens Torfrau Larissa Handschuh einen Eckball von Adela Gibasova durch die Hände ins Tor gleiten. Den Schlusspunkt setzte Monja Rudhart, die nach einem Konter den Ball im kurzen Eck zum 4:0 versenkte.