SpVgg-Frauen ziehen in zweite Runde ein

Durch einen hart erkämpften 4:2-Erfolg im Derby gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen ist die Frauenmannschaft der SpVgg Lindau in die zweite Runde des WfV-Pokals eingezogen. Trotz des Siegs konnte man sich im Lindauer Lager nicht wirklich freuen, verletzte sich doch Laura Diehl in ihrem zweiten Spiel nach ihrer Reaktivierung schwer an den Bändern im Sprunggelenk und fällt die nächsten Wochen aus. Dass sie den Unterschied machen kann, zeigte sie nicht nur durch ihr Traumtor in der 27. Minute, als sie den Ball aus 30 Metern über die Torfrau, die an den Strafraumkante stand, zum 2:2-Ausgleich ins Tor zirkelte.

Bereits nach drei Minuten ging die SpVgg Lindau durch Natascha Corominas in Führung. In der 14. Minute gelang Unterzeil der Ausgleich durch die beste Spielerin auf dem Platz, Mittelfeldspielerin Anja Stiefenhofer, die den Ball unhaltbar ins Tor köpfte. Nach einem umstrittenen Foulelfmeter für Unterzeil, den Sara Caesar verwandelte, gelang Diehl der Ausgleich. Anders auf der Gegenseite: Nach einem Foul an Adela Gibasova im Strafraum gab es kurz vor der Pause Elfmeter für Lindau. Veronika Gibasova vergab jedoch die Chance zur Führung.

Nach einigen Umstellungen von Lindaus Trainer Achim Schnober war die SpVgg Lindau in der zweiten Hälfte drückend überlegen. So sorgten Kim Roitner in der 51. Minute und Natascha Corominas in der 63. Minute mit einem Schuß aus 20 Metern in den Winkel für den Lindauer 4:2-Sieg.