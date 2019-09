SpVgg-Frauen stehen nach 4:0-Sieg an der Tabellenspitze

Einen 4:0-Heimerfolg gegen die SG Altheim haben die Frauen der SpVgg Lindau in der Fußball-Landesliga am Sonntag auf dem Sportgelände der TSG Lindau-Zech gefeiert. Dabei waren die Lindauerinnen nicht gut ins Spiel gestartet. Zwar war die SpVgg in der ersten Halbzeit die optisch überlegene Mannschaft, jedoch war die SG Altheim mit ihren Kontern das gefährlichere Team. Das erste Tor gelang dennoch Lindau: Nachdem in der sechsten Minute noch ein Freistoß von Veronika Gibasova am Pfosten gelandet war, traf Natascha Corominas in der 36. Minute mit einem Schuss ins kurze Eck.

Nach dem SpVgg-Trainer Achim Schnober in der Halbzeit umstellte, steigerten sich die Lindauerinnen erheblich. So krönte Adela Gibasova ihre starke Leistung in der 60. Minute mit dem 2:0. Nur eine Minute später köpfte Kim Roitner eine Flanke Gibasovas zum 3:0 ins Tor. In der 80. Minute bewies Trainer Schnober ein glückliches Händchen, als er Sabrina Koca einwechselte, die zum ersten Mal für die SpVgg Lindau zum Einsatz kam und nach toller Vorarbeit von Natascha Corominas mit ihrem zweiten Ballkontakt den 4:0-Endstand erzielte. Durch den Sieg steht die SpVgg vorrübergehend auf Platz eins der Landesliga.