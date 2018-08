SpVgg-Frauen spielen im Pokal in Tettnang

Die Frauenfußball-Mannschaft, von Lindaus Trainer Achim Schnober muss in der ersten Runde des WFV Pokalsam Sonntag, um 11 Uhr, beim TSV Tettnang II antreten. Da die Spiele gegen den TSV Tettnang II laut Vereinsmitteilung in den vergangenen Jahren immer sehr knapp zugunsten der SpVgg Lindau endeten ist Trainer Achim Schnober gespannt, mit welcher Mannschaft der TSV aufläuft.

„Nachdem das Spiel der Oberligamannschaft in der ersten Runde gegen den SV Uttenweiler II abgesetzt wurde, denke ich doch, dass die ein oder andere Spielerin der ersten Mannschaft in der Zweiten zum Einsatz kommen wird. Bisher konnten wir durch die Urlaubszeit noch nie mit der kompletten Mannschaft trainieren, auch am Sonntag fehlen noch mehrere Spielerinnen, sodass ich gespannt bin wie sich meine Mannschaft in ihrem ersten Spiel nach der Sommerpause präsentiert. Wichtig wäre mir, dass sich keine meiner Spielerinnen verletzt, da kommendes Wochenende die Landesligasaison mit einem Heimspiel gegen den TSV Sondelfingen beginnt und wir möglichst mit einem Erfolgserlebnis in die Runde starten wollen.“ Da sich Lindaus neue Torfrau Selina Ruedi im Urlaub befindet, steht am Sonntag letztmalig Anna Bundschuh im Tor der Inselstädterinnen, bevor sie sich für mehrere Monate ins Ausland verabschiedet. „Anna Bundschuh hat sich in den vergangenen Jahren zu einer ausgezeichneten Torfrau entwickelt, die mit ihren Paraden großen Anteil am Erfolg unserer Mannschaft hatte“, sagt Schnober und bedauert die Auszeit der Torhüterin.