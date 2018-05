SpVgg-Frauen landen Kantersieg

Mit einem 7:0-Erfolg beim SV Immenried am 23. Spieltag der Regionenliga (Staffel 6) haben die Fußballerinnen der Spielvereinigung die Tabellenführung verteidigt. Laut Vereinsbericht zeigte sich Lindaus Trainer Achim Schnober am Ende mit dem Ergebnis zwar zufrieden. Jedoch brauchte es eine klare Ansprache in der Halbzeitpause, damit die Mannschaft ihr Potenzial in der zweiten Halbzeit abrufen konnte.

In der 17. und 21. Minute gelang Monja Rudhart ein Doppelpack, nachdem sie einmal per Kopf und das andere Mal mit dem Fuß – nach Vorlagen von Verena Schmid und Kim Roitner – den Ball im Tor unterbrachte. Danach verflachte die Partie zusehends. Die Gäste vom Bodensee nahmen die Zweikämpfe nicht mehr so konsequent an und leisteten sich Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Lindauerinnen dann ein anderes Bild: Sie pressten den Gegner in deren eigene Hälfte. Bereits in der 48. Minute gelang Schmid das 3:0, dem Merve Avci mit einem direkt verwandelten Eckball den vierten Treffer für Lindau folgen ließ.

Nun war der Bann gebrochen: Annika Stohr mit einem Kopfball und Kim Roitner mit einem Schuss ins Kreuzeck erhöhten aus SpVgg-Sicht auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte einmal mehr Lindaus Torjägerin Annika Stohr, die in der 76. Minute den 7:0-Endstand markierte. Hätte Lindau die Torchancen in der zweiten Halbzeit besser genutzt, wäre ein noch höheres Ergebnis möglich gewesen.