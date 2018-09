SpVgg-Frauen empfangen Altheim zum Verfolgerduell

Die Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau, derzeit in der Landesliga auf Tabellenplatz vier rangierend, haben am Sonntag, 23. September, Heimrecht gegen den mit zwei Siegen gestarteten Tabellendritten SG Altheim. Laut Vorschau beginnt die Partie um 11 Uhr auf dem Sportplatz in Zech. Wie die SpVgg wurde auch Altheim am Ende der Vorsaison Meister der Regionenliga.

Mit 18 Siegen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 77:27 stieg die SG souverän in die Landesliga auf. Mit Angela Hospach (18 Tore) und Tanja Kottmann (15) hat der nächste Gegner der Lindauerinnen zwei Spielerinnen in seinen Reihen, die in der Lage sind, Spiele allein zu entscheiden. Dies konnte man an den ersten beiden Spieltagen beim 1:0-Erfolg der SG gegen VfL Munderkingen sehen, als Hospach das Tor des Tages machte. Beim 3:2-Sieg gegen den SV Eglofs trug sich auch die zweite Stürmerin Kottmann in die Torjägerliste der Landesliga ein. Zudem verstärkte sich die Altheimer Mannschaft in der Sommerpause durch Torfrau Eva Turiello vom Ligakonkurrenten VfL Munderkingen. Sie soll der SG-Abwehr mehr Halt geben.

Auch die Lindauer Mannschaft startete gut in die Saison – mit einem 3:0-Sieg gegen den TSV Sondelfingen und dem 2:2-Unentschieden beim Verbandsliga-Absteiger SV Granheim. Zwar verletzte sich in Granheim Monja Rudhart, hinter deren Einsatz gegen Altheim noch ein großes Fragezeichen steht. Nachdem Louisa Schediwy und Silke Bischof wieder zur Verfügung stehen, geht Schnober dennoch davon aus, dass er auch ohne Rudhart ein schlagkräftiges Team wird aufbieten können.