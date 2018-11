SpVgg bleibt weiter ungeschlagen

Auch nach dem Spitzenspiel beim SC Unterzeil-Reichenhofen am Sonntag hält die Serie der SpVgg Lindau, die seit ihrem Aufstieg in die Landesliga immer noch ungeschlagen ist. Mit fünf Siegen und vier Unentschieden rangieren die Lindauerinnen momentan auf dem zweiten Tabellenrang und sind laut Spielbericht, neben dem SCU, die einzig noch unbesiegte Mannschaft in der Liga.

Dass die Gästemannschaft vom Bodensee Moral, zeigte sich am Wochenende. Da lag Lindau nach 25 Minuten mit 0:2 zurück, kam danach zum 2:2-Ausgleich und hätte das Spiel aufgrund der Chancen in der Endphase noch gewinnen müssen. „Ich kann die Tore nicht selbst schießen, ich kann der Mannschaft nur einen Plan mit auf den Weg geben und in jedem Training immer wieder den Abschluss trainieren. Im Spiel müssen jedoch meine Spielerinnen schon selber die Tore machen. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden, haben wir doch wieder ein überragendes Spiel gemacht, wenn man mal von der Anfangsphase absieht. Neun Spiele in einer höheren Liga ohne Niederlage, das ist schon außergewöhnlich. Ich denke, es gibt wenige Aufsteiger, denen das schon mal gelungen ist“, stellte Lindaus Trainer Achim Schnober nach Abpfiff der Partie fest.

Gästeabwehr unsortiert

Nachdem die Lindauerinnen in der Anfangsphase im Defensivbereich sehr ungeordnet agierten, ging der SCU bereits in der zwölften Minute durch Anja Stiefenhofer in Führung. In der 20. Minute kam die SpVgg Lindau zu ihrer ersten Chance, jedoch ging der Schuss von Annika Stohr, aus der Drehung neben das Tor. Als Stiefenhofer in der 25. Minute das 2:0 für Unterzeil erzielte, drückten die Gäste vom Bodensee aufs Tempo und übernahmen immer mehr das Kommando. Bereits in der 29. Minute gelang der SpVgg der Anschlusstreffer, als sich ein Schuss von Adela Gibasova über Unterzeils Torhüterin Teresa Frischknecht ins Tor senkte.

Durch die Hereinnahme von Lisa Wisotzki in der zweiten Halbzeit wurde das Lindauer Spiel noch unberechenbarer. So war es Wisotzki, die sich ein ums andere Mal am Flügel durchsetzte und mit ihren Hereingaben für große Unruhe im Abwehrbereich von Unterzeil-Reichenhofen sorgte. In der 50. Minute verpassten zwar noch die Lindauer Spielerinnen ihre Hereingabe, in der 55. Minute war es jedoch soweit: Annika Stohr stocherte eine Vorlage von Wisotzki zum 2:2 ins Tor.

In der abschließenden halben Stunde hatten die Lindauerinnen noch mehrere Möglichkeiten, den Siegtreffer zu erzielen, da sich der konditionelle Vorteil der Spielvereinigung immer mehr bemerkbar machte. Jedoch kam nichts zählbares mehr heraus. Die größte Chance der Lindauerinnen hatte Verena Schmid in der 80 .Minute, als sie den Ball freistehend aus acht Metern übers Tor lupfte. So blieb es am Ende beim 2:2-Unentschieden.