SpVgg übernimmt Tabellenführung in der Regionenliga 6

Nachdem die SGM Haslach/Wangen am Sonntagmittag völlig überraschend zu Hause gegen den SV Immenried mit 1:3 unterlag und zeitgleich die SpVgg Lindau 4:2 gegen den SV Deuchelried im Lindauer Stadion gewann, kletterten die Inselstädterinnen an die Tabellenspitze der Regionenliga 6 zurück.

„Wartet mal ab. Auch Haslach/Wangen wird noch eine Schwächephase bekommen. Und wenn Tamara Saric mal ausfällt, dann sehen wir mal, was dann passiert“, sagte Lindaus Trainer Achim Schnober vor geraumer Zeit und an an diesem Wochenende kam es so: Saric bekam unter der Woche bei der 0:2-Niederlage in Tettnang die Gelb-Rote Karte und musste somit im Heimspiel gegen Immenried pausieren. Ohne ihre Torjägerin vom Dienst kam es dann zur Niederlage gegen Immenried.

Die Spielvereinigung Lindau, die kurzfristig Lisa Wisotzki wegen beruflicher Gründen ersetzen musste, setzte den SV Deuchelried von der ersten Minute an unter Druck.

Jedoch bedurfte es eines Freistoßes von Verena Schropp, um das 1:0 zu erzielen. Zwar berührte Marina Rudhart den Ball noch leicht. Der wäre allerdings auch so ins Tor gegangen. Nach dem Schropp mit zwei weiteren Freistößen nur die Latte traf, erzielte Merve Avci mit einem Flachschuss aus 16 Metern an den Innenpfosten das 2:0. Etwas überraschend gelang dem SVD in der 41. Minute durch seine beste Spielerin Janina Kuhn der Anschlusstreffer, als sie einen Freistoß unhaltbar ins Tor zirkelte.

Lindau ist drückend überlegen

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Gastgeberinnen drückten aufs Gästetor, Deuchelried verlegte sich aufs Kontern. In der 61. Minute schien das Spiel dann entschieden: Lindau Torjägerin Annika Stohr setzte sich gegen ihre Gegenspielerin durch und hämmerte den Ball ins kurze Eck. Jedoch gelang Nicole Heine mit einem Tor des Jahres rund zehn Minuten später der neuerliche Anschlusstreffer (3:2). Nachdem bereits drei Minuten später Stohr mit ihrem zweiten Tor an diesem Tag den alten Abstand wieder herstellte, war das Spiel entschieden.

In der Schlussphase hätten die Lindauerinnen das Ergebnis noch höherschrauben können, wenn sie die sich bietenden Möglichkeiten besser genützt hätten. Nun steht die SpVgg wieder an der Tabellenspitze.