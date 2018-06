Spritziger Jazz zum Sommeranfang

Exakt zum Sommerbeginn hat Peter Vogel am Donnerstagabend zum 15. Sommerjazz mit seinem Quintett eingeladen. Zum zweiten Mal hat das Event in der Lindauer Eilguthalle stattgefunden, durch deren große Fensterscheiben die malerische Kulisse des Hafens hereinblickte.

Im Mittelpunkt der „hinreißenden Melange aus Jazz und Popmusik“ - so die Einladung, die nicht zu viel versprochen hat – standen Peter Vogel selbst am Piano, Sängerin Alexandrina Simeon und Saxofonist Christian Maurer, die sich mit ansteckender Spiellaune hitzige musikalische Gefechte lieferten, sowie als sicheres Fundament im Hintergrund Ralf Franz am E-Bass und Wolfi Rainer am Schlagzeug. Klar, dass auch diese beiden mal im Vordergrund standen: Wolfi Rainer mit atemberaubendem Schlagzeugsolo und Bassist Ralf Franz, ein „überzeugter Langenargener“, mit Bass- samt Rapper-Einlage zu Herbie Hancocks Jazzstandard „Cantaloupe Island“.

Neben Jazz-Standards und Pop-Balladen in eigenen Arrangements bekamen die Zuhörer in der vollen Halle vor allem Kompositionen von Peter Vogel zu hören – gesungen oder instrumental wie eingangs das Stück „Mrs Sunlight“ aus der aktuellen CD, die sogar von einem Jazz-Sender in den USA aufgelegt wurde. Wie ein Glockenspiel ließ Vogel das nächste Stück, das groovige „Wolfi“, anklingen und schon bald legte er trotz lädierter Schulter wieder los, dass die Haare flogen, und Saxofonist Maurer hämmerte die Melodie ein. Einfach Wahnsinn, wie dieser virtuose Klangzauberer, Professor an der Musikuniversität Wien und renommierter Jazzsaxofonist, die Motive aufnimmt und in atemberaubenden Kaskaden und Effekten immer weitertreibt, wie er dann wieder zurücktritt, um andere vorzulassen. Köstlich, wie Maurer auf Alexandrina Simeon eingeht, wie die beiden einander ekstatisch anfeuern. Wieder hat die Jazz-Sängerin mit ihrer unglaublich wandelbaren Stimme betört, ob unendlich zärtlich wie in Gershwins „Summertime“ oder mit voller Power in Vogels Hommage an „Mr Saxophone“, in die Maurer natürlich lautstark einstimmte.

Sympathisch war wie immer Peter Vogels Ansage, die auch in die Entstehung seiner Stücke blicken ließ, ob sie ihm in der „Spring Time“ der Liebe bei einer Hochzeitsfeier eingefallen waren oder wie die melancholische Ballade „Loneliness“ den Text eines Klassenkameraden aufnahmen. Und immer wieder waren auch Überraschungen zu erleben, so wenn Vogel Billy Joels „Piano Man“ mit Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ einleitete. Ganz leise sang Alexandrina Simeon das „Sing us a song, you’re the piano man“ zur Klavierbegleitung, ehe das ganze Quintett mit Lust improvisierend einstimmte. Was hätte zuletzt als Zugabe besser gepasst als Gershwins „‘s wonderful, ‘s marvelous“.