Sprintpokal: 24 Medaillen und 50 Bestzeiten für die Lindauer Schwimmer

Eine etwas kleinere Gruppe des TSV 1850 Lindau hat am Sprintpokal teilgenommen. Bereits im Vorfeld sind etliche Aktive krankheitsbedingt ausgefallen, sechs Sportler konnten am vergangenen Samstag letztlich gar nicht an den Start gehen. 14 Lindauer Nachwuchsschwimmer sorgten im Cambomare in Kempten bei 68 Starts mit 24 Medaillen in 50 Bestzeiten dennoch für ein starkes Gesamtergebnis.

Ben Bandlow gewinnt Pokalwertung

Der Wettbewerb wurde grundsätzlich von zahlreichen Ausfällen beeinflusst, sodass komplette Läufe eine Ausnahme waren. Mit 1900 Meldungen war die Konkurrenz trotzdem groß, neben drei österreichischen Vereinen hatten 19 Vereine aus Deutschland Sportler angemeldet. Die beiden Jüngsten waren am Ende die erfolgreichsten Schwimmer der Lindauer Mannschaft. Der 9-jährige Neo Bühler, der erst in diesem Jahr in die Wettkampfmannschaft aufrückte, startete dreimal und stand davon zweimal ganz oben auf dem Treppchen. Er siegte über 50 Meter Brust und Rücken. Über 50 Meter Freistil wurde er Zweiter. Ben Bandlow (2011) sprang siebenmal ins Wasser und fischte dabei nicht nur fünf Gold- und zwei Bronzemedaillen heraus, sondern konnte am Ende sogar die Pokalwertung seines Jahrganges über die 50-Meter-Strecken für sich entscheiden. Über seine Paradedisziplin, dem Brustschwimmen, erzielte Eduard Ejstrich (2006) über 100 Meter den ersten Platz.

Für die anderen Lindauer reichte es nicht für Gold, ganz leer gingen sie aber nicht aus. Weitere Medaillen gab es für: Athina Pepa (2003), Henriette Breuning (2005), Janis Fasser (2007), Till Pudlo (2008), Lucas Trindade Rodriguez (2008), Jan Sinnstein (2009) und Samuel Irlinger (2010). Ela Ergüven (2006), Felix Zillgith (2008), Nora Bürgel (2009) und Elin Bleicher (2010) schafften es nicht aufs Treppchen.