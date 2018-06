Sportler können wieder in die Turnhalle Reutin

Die Reutiner Turnhalle kann ab Donnerstag, wieder für den Schul- und Vereinssport genutzt werden. Das teilt die Stadt Lindau in einer Pressemitteilung mit. Die Halle musste Anfang Dezember aufgrund von Belastung durch schädliche Mineralstofffasern in der Hallendecke gesperrt werden. In den Weihnachtsferien sei die Halledecke abgedichtet, alle Flächen mit einem Spezialsauger abgesaugt und die Luft mit einem speziellen Gerät gereinigt worden. Eine erneute Schadstoffmessung habe ergeben, dass diese Maßnahmen erfolgreich waren und keine Schadstoffbelastung mehr vorliegt. Gekostet habe das die Stadt Lindau etwa 20 000 Euro, schreibt Pressesprecher Wilfried Vögel.