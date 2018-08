Sportler gehen an ihre Grenzen

Voll in den Vorbereitungen für den Hochgratberglauf am Sonntag, 2. September, steckt das Organisationsteam des TSV Oberstaufen. Mit viel Einsatz wird die 42. Auflage des Internationalen Hochgratberglaufes geplant. In einem schwierigen Umfeld mit immer mehr Laufveranstaltungen, die sich gegenseitig die Läufer abwerben, versucht sich der Traditionslauf laut Vorschau zu behaupten.

Gespannt sind die Organisatoren, wer sich diesmal von den Berglaufspezialisten der Herausforderung am Hochgrat stellt. Kommt der Vorjahressieger, der Eritreer Yossief Tekle, von der LG Reisenau-Zusamtal und verteidigt seinen Titel? Tekle zeigt in diesem Jahr erneut eine gute Form und gewann bereits den Tegel- f und den Hauchenberglauf.

Ebenfalls gute Ergebnisse weist der Vorjahresdritte Michael Laur von der LG Allgäu auf, der sich in Mittenwald die bayerische Meisterschaft sicherte und am Tegelberg Platz drei belegte. Immer ist auch mit Edwin Singer vom TSV Erkheim zu rechnen, der auf Flach- und Bergstrecken gleichermaßen stark zu sein scheint. Kann Singer, der im Vorjahr den fünften Platz am Hochgrat belegte, Tekle diesmal wieder auf der 6040 Meter langen Strecke wieder schlagen? Die Höhendifferenz der Strecke, die von der Talstation der Hochgratbahn in Oberstaufen-Steibis zum 1708 Meter hoch gelegenen Ziel bei der Hochgratbahn-Bergstation führt, beträgt 850 Meter.

Der Streckenrekord aus dem Jahr 2002 des Neuseeländers Jonathan Wyatt (29:37 Minuten) scheint alledings nicht in Gefahr. Bei den Frauen zählt die Siegerin des Vorjahrs, Tanja Edelmann (Sport-Haschko-Team), neben Sonja Huber von der TG Augsburg ebenfalls zu den Favoritinnen. Sollte die überlegene Bayerische Berglaufmeisterin 2018, Regina Högl aus Landshut, anreisen, ist auch sie bei den Damen eine heiße Anwärterin auf den Sieg.

Der Lauf auf den höchsten Berg der Allgäuer Nagelfluhkette findet zum 42. Mal statt und zählt zu den etablierten Läufen in Deutschland. Berglaufprofis gehen hier an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Bei dieser Breitensportveranstaltung sind Hobbyläufer aus Nah und Fern willkommen, die sich am Hochgrat mit ihren Laufkollegen messen und Bergluft schnuppern wollen.

Der veranstaltende TSV Oberstaufen hat erneut den Hochgrat-Kinderlauf für die Jahrgänge 2003 bis 2008 mit im Programm.