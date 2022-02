Sportkreis Lindau bietet Lehrgang für Übungsleiter, Helfer und Mitarbeiter an

Der Verein BLSV Sportkreis Lindau bietet für alle Übungsleiter, Helfer und Mitarbeiter in den Vereinen eine Fortbildung an. Diese findet am Samstag, 26. März, in Heimenkirch (Schulsporthalle, acht Einheiten) statt und ist geeignet zur Lizenzverlängerung.

Im ersten Modul geht es bei Referentin Claudia Fohrer, Iyengar-Yogalehrerin und Ausbilderin, um die Beine und den Kniefall. Sie ist ereichbar per E-Mail an info@claudiafohrer.de. Handball-Lizenztrainer Holger Hübenthal spricht im zweiten Modul „Ball in der Hand“ über Koordination, Kommunikation, Livekinetik und Fitness für alle Altersbereiche sowie Gymnastik in Variationen für Körper und Geist.

Anmeldungen sind möglich unter www.blsv-qualinet.de (Veranstaltungsnummer: 10710FBO122), der Ansprechpartner des BLSV ist erreichbar per E-Mail an robert.haefele@blsv-schwaben.de. Auskunft erteilt Friederike Wölfel vom Sportkreis Lindau per E-Mail an fwoelfel@gmx.de