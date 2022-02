Sportkreis Lindau bietet einen Lehrgang an

Der Sportkreis Lindau lädt alle Übungsleiter, Helfer und Mitarbeiter in den Vereinen zu einem Lehrgang ein. In der Schulsporthalle in Heimenkirch werden die Teilnehmer am 26. März von 9 bis 16.30 Uhr unter anderem in Sachen Bewegungsgefühl geschult.

Bei der Fortbildung gibt es zwei Schwerpunkte. Im ersten Modul wird Referentin Claudia Fohrer viel über Bewegung sprechen. Als Iyengar-Yogalehrerin und -Ausbilderin ist sie eine echte Expertin auf dem Gebiet und gibt den Menschen ihr Wissen gerne weiter. Denn darüber hinaus bietet sie diverse Weiterbildungen im Bereich Anatomie, Körperarbeit und Tanz an.

Handball-Lizenztrainer vor Ort

Im zweiten Modul „Ball in der Hand“ haben es die Teilnehmer mit Handball-Lizenztrainer Holger Hübenthal zu tun. Seine Themen sind Koordination, Kommunikation, Livekinetik, Fitness und Gymnastik in Variationen für Körper und Geist – und zwar für alle Altersbereiche. In seiner Mitteilung verspricht der Sportkreis Lindau einen „unterhaltsamen Beitrag aus dem Bereich des Handball-Jugendtrainings im Breitensport“.

Laut Mitteilung sei die Fortbildung „geeignet zur Lizenzverlängerung“. Anmeldungen sind beim Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) unter www.blsv-qualinet.de möglich. Die Veranstaltungsnummer lautet 10710FBO122. Für ein BLSV-Mitglied kostet die Teilnahme 40 Euro. Ansprechpartner sind Robert Häfele vom BLSV (robert.haefele@blsv-schwaben.de) sowie die Seniorenbeauftragte vom Sportkreis Lindau, Friederike Wölfel (f.woelfel@gmx.de, 08388 / 674).