Sportkreis bietet Fortbildungsseminar für Vereine

Unter dem Titel „Frühling der Senioren“ bietet der Sportkreis Lindau Übungsleitern, Mitarbeitern und Helfern in den Vereinen am 30. März in Opfenbach einen Fortbildungslehrgang an. Laut Vorschau kann der Lehrgang zur Lizenzverlängerung eingereicht werden.

Der erste Teil hat das Thema „Bewegt und aktiv im Sitzen“ zum Schwerpunkt. Im anschließenden Workshop „Redondo-Feeling“ können klassische Wirbelsäulengymnastik-Übungen für ein modernes Rückentraining erprobt werden. Der dritte Teil des Kurses steht unter dem Motto „Gehirntraining & Bewegung. Hier erlernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, kognitive Aufgaben mit sportlicher Bewegung zu verknüpfen, um Schritt für Schritt die Handlungsmöglichkeit des Gehirns zu erweitern.

Referentinnen des Lehrgangs sind Silke Späth-Esch, Life-Kinetik-Trainerin aus Wangen, sowie Gabi Fastner, staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin.