Sportfest und Urkunden statt Kinderfest

Fast 60 Kinder des TV Reutin feierten am Mittwoch, den 28.07. im Stadion ein tolles Sportfest mit Urkunden und Eis. Es war kein einfaches Jahr für die Turnkinder des Turnvereins Reutin, deren Sportstunden pandemiebedingt über lange Strecken ausfallen mussten. Umso toller war es, als die 4-6 Jährigen nach den Pfingstferien endlich wieder im Stadion loslegen durften. Das Stadion als Trainingsort war für die Kinder ganz neu, schließlich turnen sie normalerweise unter der Leitung von Renate Schemm und ihren vielen fleißigen Helfern in der Halle. Dort hüpfen, krabbeln und rennen sie eigentlich in sehr großen Übungsgruppen aufgrund der Beliebtheit der Turngruppe. Im Stadion wurden sie nun seit Juni spielerisch an die Leichtathletik – Laufen, Springen und Werfen – herangeführt. Trotz des geringen Alters, in dem Leichtathletik bei den meisten noch gar nicht auf dem Programm steht, waren die Kleinen mit einem derartigen Feuereifer dabei, dass sie selbst bei größter Hitze und drohendem Regen die Stunden nicht versäumten. Eifrig sprangen sie in die Grube, übten die Startaufstellung beim Sprinten oder machten erste Wurferfahrungen mit kleinen Säckchen oder Bällen.

An dem Mittwoch fand nun am eigentlichen Kinderfestnachmittag bei höchst unsicheren Wetterprognosen das Sportfest der Turnkinder statt. Eigentlich sollte es den ganzen Nachmittag regnen, trotzdem fanden sich insgesamt etwa 60 unerschrockene Kinder in den drei Sportgruppen ein. Diese wurden jeweils auf drei Gruppen aufgeteilt und zeigten ihr Können beim Wurf, Sprint auf der Tartan-Bahn, einem kleinen Staffellauf mit Slalom-Elementen und beim Weitsprung in die Sprunggrube. Am Ende waren sie dann eher nass geschwitzt als nass geregnet und nahmen erschöpft und sehr zufrieden alle erst ein Eis und dann eine Urkunde entgegen.