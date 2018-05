Sportcoupe drängt Sattelzug in den Graben

Am Montagvormittag kam es auf der A96 auf Höhe der Ausfahrt Sigmarszell in Richtung München zu einem größeren Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Wie die Lindauer Polizei mitteilte, zwang die Fahrerin eines Sportcoupes durch ein unkontrolliertes Fahrmanöver einen 40 Tonnen schweren Sattelzug zu einer Ausweichbewegung. Dadurch geriet der Laster zunächst ins Bankett und dann in den Straßengraben. Während der Bergung des massiven Fahrzeugs musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu einem längeren Rückstau.