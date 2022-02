Spontane Geburt im Auto: Kind hat es besonders eilig

Zu einem Parkstop aus ungewöhnlichem Grund ist es am Wochenende bei einem Paar aus Alberschwende gekommen: Ein 41-Jähriger wollte seine 34-jährige Frau zur Geburt ihres Kindes ins Dornbirner Krankenhaus fahren. Während der Fahrt stellten die beiden jedoch fest, dass das Kind nicht länger auf sich warten lassen will, wie es in einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg heißt.

In der Eile der nahenden Geburt parkte der werdende Vater das Auto auf Höhe der Alberschwender Ortsausfahrt auf dem Parkplatz eines Privathauses. Dabei stieß er mit seinem Pkw gegen den Wagen eines der Hausbewohner, wobei jedoch laut Polizei lediglich ein geringer Sachschaden entstanden sein soll.

Mutter und Kind geht es gut

Noch bevor die verständigten Rettungskräfte eintrafen, kam das Kind auf die Welt – und das, wie die Polizei in ihrer Meldung schildert, unter tatkräftiger Mitwirkung des Kindsvaters. Mutter und Kind wurden anschließend von den Rettungskräften ins Krankenhaus Dornbirn gebracht. Beiden gehe es gut, heißt es vonseiten der Polizei.