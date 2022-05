Sponsorenlauf an der Gemeinschaftsschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Nachricht vom Krieg in der Ukraine kam erschreckend. Erschreckend schnell hat sie uns alle überrumpelt, fassungslos gemacht. Eine Situation, nie dagewesen für die jungen Generationen. Wie erklärt man einer Schülergruppe vom 6. bis 16. Lebensjahr die Bedeutung des Krieges? Hier geht es nicht um geschichtliche Datenvermittlung und Allgemeinwissen, sondern um Erklärungsversuche, diese humanitäre Tragödie verständlich zu machen. Fassbarer und realistischer als die Schreckensbilder in den Medien wurde die Situation, als erste ukrainische Flüchtlingskinder in den Städten und Dörfern ankamen. Als sie erstmals mit in den Klassenzimmern saßen, fremd, leise und doch eigentlich gar nicht anders. Unsere Schüler*innen am LSZ Amtzell sind schon ganz zu Beginn dieser Weltenkrise aktiv geworden. Aktionismus hilft bei der Verarbeitung, hilft, das unvorstellbare Leid ein wenig zu lindern. „Gemeinsam mehr“ – das Motto der Schule, das immer wieder neu gespeist wird, in diesem Fall durch einen spontan organisierten Sponsorenlauf in der Woche vom 28. März bis 1. April, der im Rahmen des Sportunterrichts durchgeführt wurde. Die ganze Schule war involviert und hat durch großzügige Sponsoren und ausdauernde Sprinter eine gigantische Summe von über 10400 Euro erlaufen. Diese wird in voller Höhe dem Verein H.O.P.E. we help children e.V. Wangen zukommen, der verschiedene ukrainische Kinderkrankenhäuser beziehungsweise die Behandlung schwerstkranker Kinder in der Ukraine unterstützt. Die Laufzeit der Klassen war auf 45 Minuten ausgelegt, pro erlaufener 400 Meter Stadionrunde war im Vorfeld ein Rundengeld vereinbart worden. Die Top-Läufer*innen der Schule haben sogar 18 Runden geschafft. Weitere kreative Ideen zu helfen sind bereits in den Schulalltag integriert. Dank gilt den Lehrkräften, Schülern und Sponsoren, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben.