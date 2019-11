Spitzenspiel endet torlos

Die Fußballerinnen der SpVgg Lindau und des FV 08 Rottweil marschieren weiter punktgleich an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga. Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenführer aus Lindau und dem Tabellenzweiten aus Rottweil endete mit einem torlosen Unentschieden. „Wie ich bereits vor dem Spiel sagte, trafen heute zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander und das Spiel verdiente das Wort Spitzenspiel. Das war schon ein hohes Niveau, das beide Mannschaften boten“, sagte SpVgg-Trainer Achim Schnober. „Torchancen gab es auf beide Seiten, sodass sich beide Torhüterinnen jeweils zweimal mit tollen Paraden auszeichnen konnten. Die beiden Stürmerinnen Bantle und Theis zeigten mir, warum sie zum Besten gehören, was die Liga im Sturm zu bieten hat. Am Ende bin ich mit dem Ergebnis zufrieden.“

In der Anfangsphase begannen die Gäste aus dem Schwarzwald sehr druckvoll und kamen zu mehreren Tormöglichkeiten. Nach der Halbzeitpause hatte die SpVgg Lindau die Chance, in Führung zu gehen, jedoch gelang kein Treffer. In den Schlussminuten drückte dann Rottweil wieder auf den Siegtreffer. Am Ende blieb es beim gerechten 0:0.