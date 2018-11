Spitzenreiter gastiert beim EV Lindau

Nach dem wichtigen Derbysieg der EV Lindau Islanders am vergangenen Sonntag gegen die Bulls aus Sonthofen warten auf die Mannschaft von EVL-Headcoach Chris Stanley in der Eishockey-Oberliga Süd am Wochenende zwei ganz dicke Brocken im Kampf um Punkte für den vorzeitigen Klassenerhalt. Am Freitagabend (20 Uhr) müssen die Islanders bei den Blue Devils in Weiden bestehen. Und am Sonntagabend (18 Uhr) gibt mit den Eisbären Regensburg der aktuelle Tabellenführer in der Lindauer Eissportarena seine Visitenkarte ab. Gegen beide Ligakonkurrenten setzte es für die Lindauer beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison jeweils eine 1:3-Niederlage – das haben die beiden nächsten Gegner des EVL gemeinsam. Dagegen könnte deren Spielstatistik während der vergangenen Wochen kaum gegensätzlicher sein .

Den bislang letzten Dreier fuhren die Oberpfälzer aus Weiden Ende Oktober beim 2:1-Heimsieg über Selb ein. Danach kassierten die Blue Devils, abgesehen von ihrem knappen Overtime-Sieg zu Hause über Weiden, ausschließlich Niederlagen ein und wurden infolgedessen bis auf den zehnten Tabellenplatz (15 Punkte) durchgereicht. Eine geradezu entgegengesetzte Entwicklung zur Weidener Mannschaft machten die Eisbären Regensburg durch. Nach einem Fehlstart am ersten Wochenende der Hauptrunde gegen den in ausgezeichneter Frühform befindlichen EC Peting (4:6) und zu Hause gegen die Starbulls Rosenheim (4:3) eilten die Mannen von Igor Pavlov von Sieg zu Sieg. 14 Dreier und ein Overtime-Erfolg beim EV Lands-hut belegen die bestechende Form des derzeitigen Überfliegers der Liga.

„Weiden wird definitiv eine große Herausforderung“, schätzt Sascha Paul, Sportlicher Leiter bei den Islanders, die Gewinnchancen gegen die Oberpfälzer ein. Vor allem an Daniel Filimonow kann sich Paul im Rückblick auf die Heimniederlage gegen die Blue Devils im Oktober erinnern. Da präsentierte sich der Weidener Goalie in absoluter Topform und hatte maßgeblichen Anteil am Zustandekommen des Erfolgs über Lindau.

Ob und wann EVL-Goalie Lucas Di Berardo, der am vergangenen Wochenende gegen Sonthofener Bulls bereits in der ersten Minute verletzungsbedingt das Eis verlassen musste, wieder zur Verfügung stehen wird, ist nach den Worten von Sascha Paul derzeit völlig offen. „Die endgültige Diagnose steht hier noch aus.“ Neben David Zalolotny werden DNL2-Torhüter Dean Fröhlich vom Kooperationspartner EV Ravensburg (am Freitagabend in Weiden) sowie Dominic Hattler von der SG Lindenberg/Lindau 1b beim sonntäglichen Heimspiel gegen Regensburg als Standby zur Verfügung stehen.