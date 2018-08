Spitzenreiter Achberg erwartet Lindau

In der Fußball-Kreisliga A2 geht es Schlag auf Schlag. Der neue Spitzenreiter Achberg erwartet zum Derby die SpVgg Lindau. Es ist das zweite Derby in Folge, aber das erste Heimspiel für die Mannschaft von Michael Riechel. „Wir freuen uns auf den Vergleich“, sagt Riechel.

In der Abwehr gewinnt man Meisterschaften, im Angriff Spiele, ist eine bekannte Redensart, die für alle Ballsportarten gilt. Der SV Achberg war in den vergangenen Jahren im Angriff immer eine Bank, doch die Abwehr war oftmals zu löchrig und deshalb wurde in der abgelaufenen Saison Brochenzell Meister, Lindau Zweiter und der SVA nur Dritter. Dieses Jahr sieht es anders aus. Achberg tritt als kompakte Mannschaft auf, die das Zeug hat, am Ende ganz oben zu stehen.

Am Sonntag kommt Lindau zum nächtenn Derby. „Der SV Achberg hat eine eingespielte Mannschaft und derzeit einen guten Lauf. Wer in Schlachters mit 3:1 gewinnt, der muss gut sein“, sagt Lindaus Spielertrainer Marco Mayer. „Wir werden nicht viele Chancen in Achberg bekommen, die müssen wir aber nutzen“, meint er.

Michael Riechel, Trainer des SV Achberg, sieht ein offenes Spiel. „Lindau findet sich ganz langsam und hat gute Einzelkönner in seinen Reihen. Wir müssen so kompakt stehen, wie gegen Schlachters am Donnerstagabend, dann können wir auch diese hohe Hürde nehmen.“

Der TSV Schlachters erwartet zu Hause den Aufsteiger FC Kosova. Hier gilt es, die Wunden zu lecken und mit drei Punkten vorne dranzubleiben. Das gilt auch für die Mannschaft aus Tettnang, die nach drei Siegen zum punktlosen VfB Friedrichshafen II fährt. Der TSV hat Nick Feyer vom SV Kehlen verpflichtet. Der Stürmer hat den Status eines Vertragsamateurs.

Die TSG Ailingen hat gegen Tettnang eine gute Leistung gezeigt, auch wenn es am Ende keine Punkte gab. Die kann die Mannschaft zu Hause gegen Langenargen holen.