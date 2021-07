Spielzeit des Theater Lindau ist gut gebucht

Seit Mitte Mai können Abonnenten im Theater für die kommende Spielzeit 2021/22 Karten buchen. Viele Stücke sind nach eigenen Angaben für den Moment bereits ausgebucht und auch die geführten Listen, auf denen jeweils weitere 50 Buchungen vermerkt werden, sind in Einzelfällen bereits voll – so zum Beispiel bei „Die Tanzstunde“, „Chocolat“ und „Was man von hier aus sehen kann“. Das Theaterteam hoffe, dass es bis zum Herbst möglich sein wird, weitere Sitzplätze in den Verkauf zu geben, dann könnten die notierten Buchungen nachrücken.

Für viele Stücke sind auch noch Karten verfügbar, es können weiterhin Freie Abos mit vier Stücken gezeichnet werden. Die Theaterkasse neben dem Haupteingang des Stadttheaters ist geöffnet Montag bis Samstag von 10 bis 13.30 Uh, sowie Montag bis Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Telefon 08382 / 91 13 911. Weitere Informationen unter www.kultur-lindau.de.