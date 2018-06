Spielvereinigung Lindau wagt einen neuen Anlauf

Gespannt blicken die Mitglieder und das Umfeld der Spielvereinigung Lindau auf den Donnerstagabend. Für 19.30 Uhr hat Notvorstand Marc Armatage zur Hauptversammlung ins SpVgg-Vereinsheim geladen. Auf der Tagesordnung steht die Wahl von zwei Mitgliedern in den Vorstand. SZ-Informationen zufolge haben sich als Kandidaten bislang Cengiz Dogan und Dominic Mahren bereit erklärt, sich wählen zu lassen.

Aktuell verfügt der Lindauer Traditionsverein mit mehr als 500 Mitgliedern, darunter rund 300 Kinder und Jugendlichen, nicht über einen gewählten Vorstand und ist damit nicht geschäftsfähig. „Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist daher dringend erforderlich“, heißt es in der veröffentlichten Anzeige zur Einladung.

Hierzu hat das Amtsgericht Kempten Rechtsanwalt Marc Armatage als Notvorstand eingesetzt, der in seiner „Eigenschaft als gerichtlich bestellter Vorstand“ für Donnerstagabend „herzlich einlädt und um zahlreiches Erscheinen bittet“, wie dem Ankündigungstext weiter zu entnehmen ist.

In den vergangenen beiden Wochen hat es offenbar weitere Sondierungsgespräche innerhalb der Mitgliedschaft gegeben, um die prekäre Situation abzuwenden. Die Gruppe um Björn Pietrzyk – der als künftiger SpVgg-Vorsitzender gehandelt, jedoch momentan noch nicht ordentliches Mitglied ist – schickt für Donnerstagabend Jugendtrainer Cengiz Dogan und Dominic Mahren ins Rennen. „Wir haben eine komplette Mannschaft zusammen und sind sehr gut aufgestellt“, zeigt sich Pietrzyk im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung zuversichtlich, dass es nun im dritten Anlauf dieses Jahres doch noch zu einer Vorstandsbildung kommen wird.

Nicht ganz eindeutig ist derzeit, ob neben Jugendtrainer Dogan sowie Mahren, der in der abgelaufenen Saison in der ersten Mannschaft spielte, bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung weitere Mitglieder bei der „Neuwahl des gesetzlichen Vorstands (2 Personen)“ antreten werden. Nicht für einen Vorstandsposten bewerben wird sich Hans Langenbach. Er werde, ausgestattet mit einem Budget, federführend den Frauen- und Mädchenfußball bei der Spielvereinigung betreuen, so das langjährige Vorstandsmitglied auf SZ-Anfrage. „Ich schaue mir das mal ein Jahr lang an.“