Der 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 ist am Sonntag wieder für so manche Überraschungen gut gewesen. Neben dem 1:0-Heimsieg des Tabellenletzten SC Friedrichshafen gegen den TSV Eriskirch und dem 3:1-Erfolg des FC Friedrichshafen im Abstiegsduell beim SV Oberteuringen ragt die 2:4-Niederlage des bisherigen Tabellenzweiten SV Achberg bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen heraus. Durch den 3:1-Derbysieg der Spielvereinigung Lindau bei der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz ist die Mannschaft von SpVgg-Coach Srdan Gemaljevic jetzt Tabellenzweiter hinter dem Spitzenreiter VfL Brochenzell.

Der unangefochtene Tabellenführer gab sich zu Hause beim 5:1 gegen den TSV Schlachters erneut keine Blöße. Lediglich das Eigentor von Daniel Keller bescherte der Mannschaft von Rolf Weiland und Ralf Bühler, die aus bislang 17 Saisonspielen 14 Siege und drei Unentschieden holte, einen Gegentreffer. Vor dem Nachholspiel am kommenden Donnerstagabend hat der VfL damit acht Punkte Vorsprung auf die SpVgg Lindau.

Starke 15 Minuten reichen aus

Dem neuen Tabellenzweiten aus dem Bayerischen genügte vor mehr als 200 Zuschauern auf dem Sportplatz in Hengnau eine starke Viertelstunde nach der Halbzeitpause, um die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz in die Schranken zu weisen. „Nach der 1:0-Führung der Gastgeber, der allerdings eine klare Abseitsstellung voranging, münzten die Lindauer ihre spieltechnische und kämpferische Überlegenheit in Tore um. Manuel Färber, ein unglückliches Eigentor des SGM-Verteidigers Felix Johann Eisenbach sowie Elvir Omerovic brachten die Spielvereinigung auf die Siegerstraße. „Aufgrund der erarbeiteten Torchancen und der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung“, meinte SpVgg-Sportvorstand Karsten Krannich. „Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Doch die zwei schnellen Tore nach der Pause haben uns das Genick gebrochen“, bedauerte SGM-Coach Thomas Kristen.

Gepatzt hat am Sonntagnachmittag der bisherige Tabellenzweite SV Achberg, der bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen mit 2:4 unter die Räder kam und dadurch auf den dritten Rang zurückrutschte – allerdings gegenüber der Konkurrenz um die vorderen Tabellenplätze noch ein Nachholspiel zu bestreiten hat. „Es war eine verdiente Niederlage. Wobei ein Dämpfer nicht unbedingt schadet“, sagte SVA-Coach Michael Riechel. Zwar habe seine Mannschaft „die ersten Minute Gas gegeben“ und einen Treffer wegen angeblicher Abseitsstellung vom Unparteiischen nicht zugesprochen bekommen. Doch danach übernahm die Häfler Spielgemeinschaft das Zepter. Benjamin Bisleruck, Tim Mayer per Handelfmeter und Frank Cottance netzten zur 3:1-Pausenführung ein. Jodok Rauch besorgte, nach den Gegentreffern von Nico Pfersich und Peter Giraud, das 4:2 in der Schlussminute. „Die oberen Mannschaften liegen uns“, schmunzelte SGM-Abteilungschef Andreas Zimmer hinterher.

Am Tabellenende gab es zwei faustdicke Überraschungen: Der Tabellenletzte SC Friedrichshafen besiegte daheim den TSV Eriskirch mit 1:0 und feierte damit den zweiten Saisondreier. Und der Drittletzte FC Friedrichshafen konnte durch ein 3:1 beim SV Oberteuringen den Abstand zum SVO auf fünf Punkte vergrößern. Pietro Montano, Eugen Braun und Gökmen Öksüz verschafften dem FC mit ihren Toren Luft im Abstiegskampf. Für SVO-Coach Michael Krause und seine Mannen brechen dagegen schwere Zeiten an.