Spielvereinigung Lindau bringt sich in Position

Der erste Rückrundenspieltag der Fußball-Kreisliga A2 hat eines gezeigt: An der Spitze ist noch nichts entschieden. Nach dem 1:1 des Spitzenreiters Brochenzell zu Hause gegen Hege kommen die Verfolger langsam näher.

Ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten sahen die Zuschauer beim knappen 2:1-Heimerfolg des SV Achberg gegen den TSV Eriskirch. Vor der Pause dominierten die Gäste und belohnten sich mit dem Führungstreffer von Marco Morandell. „In der ersten Hälfte waren wir überhaupt nicht auf dem Platz präsent“, gab Achbergs Coach Michael Riechel zu. In der 65. Minute hatte Patrick Rohmer sogar das 2:0 für Eriskirch auf dem Fuß, schoss jedoch im Fünfmeterraum SVA-Torwart Dennis Schupp an. „Wir haben Gastgeschenke verteilt“, meinte TSV-Trainer Mico Susak zu den vergebenen Chancen seiner Mannschaft. Keine 60 Sekunden nach der Aktion von Rohmer bekamen die Achberger einen Eckball zugesprochen. Simon Goldbrunner schraubte sich nach oben und köpfte zum Ausgleich ein. Drei Minuten später war der SVA-Torjäger erneut zur Stelle und besorgte den 2:1-Siegtreffer. Damit festigte der SV Achberg den zweiten Tabellenplatz und verkürzte den Abstand zum Spitzenreiter VfL Brochenzell.

Der kam am Sonntag vor heimischer Kulisse über 1:1 gegen die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz nicht hinaus. „Vom Spielverlauf her war es absolut verdient. Wir hatten die besseren Chancen“, resümierte SGM-Coach Thomas Kristen den Spielverlauf. Beide Tore resultierten aus Standardsituationen. Nach 35 Minuten köpfte VfL-Spielmacher Claudio Hirscher einen Freistoßball in die Maschen des Gästegehäuses. Eine ähnliche Standardsituation Mitte der zweiten Halbzeit verwertete Stefan Felix Eisenbach, der in die Flanke hineinrutschte und zum 1:1 ausglich.

Torlos stand es zur Halbzeitpause zwischen der SGM Fischbach/Schnetzenhausen und der Spielvereinigung Lindau. Bis dahin sahen die Besucher zwei Pfostenschüsse auf beiden Seiten – und die vergebene Chance der Gastgeber, in Führung zu gehen. Als Frank Cottance im Strafraum gefoult wurde, hätte Tim Mayer das 1:0 machen müssen. Doch Lindaus Schlussmann Alexander Koppers hatte keine Mühle, den unplatzierten Strafstoß zu halten. Nach einer Stunde war SpVgg-Zugang Armin Selak zur Stelle und markierte die Führung für die Gäste. Florian Mosers Eigentor in der 74. Minute besiegelte die Heimniederlage der Häfler SGM.

Und mit 1:2 musste sich der TSV Schlachters zum Start aus der Winterpause beim VfB Friedrichshafen II auf dem Kunstrasenplatz im Häfler Zeppelin-Stadion geschlagen geben.