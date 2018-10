Spielvereinigung ist weiterhin in der Landesliga ungeschlagen

Die Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau sind am Sonntag beim FV 08 Rottweil im Schwarzwald angetreten. Auf dem schneebedeckten Kunstrasenplatz hielt zwar die Serie der Frauen der SpVgg Lindau von nun sieben Partien ohne Niederlage an. Allerdings wäre laut Pressemitteilung mehr als ein 0:0 möglich gewesen.

Nicht nur, dass sich die Lindauerinnen praktisch über 80 Minuten hinwegen in der Hälfte der Gastgeber aufhielten. Die Gästemannschaft vom Bodensee hatte auch unzählige hochkarätige Torchancen herausgespielt, um einen Treffer zu erzielen. Zudem hatte man neben der bereits seit Saisonbeginn unglaublichen Abschlussschwäche auch noch Pech: Ein Schuss von Monja Rudhart landete am Pfosten, ein Kopfball von Theresa Rudhart ging an die Latte.

Bereits von der ersten Minute an drückte die SpVgg Lindau mit ihrem Pressing den FV Rottweil in deren eigene Hälfte. So hätte man bereits nach einer Minute in Führung gehen können, als der Ball Verena Schmid vor die Füße sprang und sie das Leder statt ins Tor ans Außennetz berförderte.

Nach 15 Minuten traf Monja Rudhart, die sich um ihre Gegenspielerin drehte, nur den Pfosten. Annika Stohr lief in der 25. Minute auf Rottweils Torfrau zu, umspielte sie und schoss aus spitzem Winkel neben das Gehäuse. Nachdem man zahlreiche Möglichkeiten vergeben hatte, landete ein Kopfball nach einem Eckball an der Latte. In der 43. Minute kam Rottweil erstmals über die Mittellinie. Jedoch wurde ihr Schuss aus 30 Metern eine sichere Beute von Lindaus Torhüterin Selina Ruedi.

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Lindaus Defensive um Libera Verena Schropp und den Verteidigerinnen Theresa Rudhart und Kim Roitner stand bombensicher, sodass es weiterhin ein Spiel auf ein Tor blieb.

Lindaus Trainer Achim Schnober war dennoch über das Ergebnis angetan und stellte nach Spielschluss fest: „Ich kann die Tore nicht selbst schießen. Heute haben wir zwar zwei Punkte liegengelassen. Trotzdem kann ich mit vielem zufrieden sein. So sind wir immer noch ungeschlagen und haben in fünf Meisterschaftsspielen kein Gegentor bekommen. Jetzt freue ich mich richtig auf das Spitzenspiel am Sonntag gegen Tabellenführer SpVgg Berneck/Zwerenberg in der wir die Tabellenführung übernehmen könnten sollten wir siegen.“