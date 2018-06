Spielvereinigung holt elf neue Spieler

Nach der recht durchwachsenen Hinrunde in der Fußball-Kreisliga A2 ist für die Spielvereinigung Lindau der Meisterschaftszug zwar so gut wie abgefahren. Gute Chancen, bis zum Saisonende Anfang Juni wenigstens um den Relegationsplatz mitzuspielen, dürfte die Mannschaft von SpVgg-Coach Srdan Gemaljevic jedoch haben. Zumal die SpVgg zum Trainingsauftakt in der Vorwoche teils sehr interessante Zugänge verzeichnet.

„Die Relegation bleibt unsere klare Zielsetzung“, betont Karsten Krannich mit Blick auf die anstehende Rückrunde, in welcher die „Grün-Weißen“ nicht weniger als drei Nachholspiele zu bestreiten haben. „Natürlich sind das nicht automatisch neun Punkte“, ist sich der SpVgg-Sportvorstand im Klaren. Doch besser als im „Katastrophen-Oktober“ (Krannich: „Das darf nicht wieder passieren!“) soll es für die erste Mannschaft, die Präsident Werner Mang bis spätestens zum 100-jährigen Vereinsjubiläum in der Bezirksliga Bodensee spielen sehen will, allemal laufen.

Bisheriger Tiefpunkt beim Derby in Achberg

Kurze Rückblende: Nach einem furiosen Saisonstart mit drei Siegen in Folge und der zwischenzeitlichen Tabellenführung mussten sich die Lindauer vor 500 Zuschauern im heimischen Stadion dem unangefochtenen Spitzenreiter VfL Brochenzell knapp mit 0:1 geschlagen geben. Bis zum neunten Spieltag war die Spielvereinigung schärfster Verfolger des VfL, danach ging es jedoch erst mal steil bergab.

In unschöner Regelmäßigkeit hagelte es Niederlagen: erst beim TSV Neukirch (0:1), dann zu Hause gegen den FC Dostluk (2:4) und schließlich beim Lokalrivalen TSV Schlachters (2:3). Der bisherige Tiefpunkt war am 11. November die Derby-Schlappe beim SV Achberg: Hier machte die SpVgg Lindau so gut wie keinen einzigen Stich und ging sang- und klanglos unter.

In der Rückrunde soll nun endlich der Erfolg zurückkehren. Garant hierfür sind laut Sportvorstand Krannich nicht zuletzt elf Zugänge, die sich seit dem 22. Januar unter Leitung von Srdan Gemaljevic wieder regelmäßig versammeln. Dreimal pro Woche bittet der Fußballlehrer zum Training, die Testspieltermine (siehe unten) sind fixiert. „Ich bemerke eine enorme Willenskraft der Mannschaft“, berichtet der Sportliche Leiter Benedikt Geiger. Derzeit nehmen im Durchschnitt 23 Spieler an den Trainingseinheiten teil, fast die Hälfte davon ist neu im Kader. Für die Vielzahl an Neuverpflichtungen habe das Budget nicht angepasst werden müssen, versichert Benedikt Geiger.

Neben Offensivmann Armin Selak vom Ligakonkurrenten FC Friedrichshafen und Roman Hurka, der vom Fußball-Landesligisten TSV Heimenkirch an den Bodensee wechselte und dort im defensiven Mittelfeld Akzente setzen soll, ragt Robert Schellander heraus: Der Österreicher, der am Mittwoch seinen 35. Geburtstag beging, kickte einst in der U21 von Österreich und blickt auf eine Profikarriere mit Stationen beim Zweitligisten Greuther Fürth und mehreren Klubs der Alpenrepublik zurück.

Als richtige „Granate, die uns zugelaufen ist“, bezeichnet Karsten Krannich die Neuverpflichtung Elvir Omerovic: Der 23-Jährige kickte in Bosnien und soll der Offensive der Lindauer – dem großen Manko bei der SpVgg in der Hinrunde – ebenso Schwung verleihen wie Selak.

Zudem will Trainer Gemaljevic drei vielversprechende A-Jugendspieler der SpVgg Lindau nach und nach in die erste Mannschaft einbauen. Außerdem seien die lange verletzten Dominic Mahren und Daniel Rupflin wieder genesen.

Die Testspieltermine

der Spielvereinigung Lindau

Samstag, 3. Februar, ab 15 Uhr:

FV Weiler - SpVgg Lindau

Samstag, 24. Februar, ab 16 Uhr: FC Lindenberg - SpVgg Lindau

Samstag, 3. März, ab 12 Uhr: SpVgg Lindau - TSV Meckenbeuren (Schlachters, Kunstrasen).