Spielvereinigung empfängt Tabellenführer

Mit dem SV Reinstetten gastiert am Sonntagvormittag (24. September) um 11 Uhr der aktuelle Tabellenführer der Frauenfußball-Regionenliga 6 gegen die Spielvereinigung Lindau im Lindauer Stadion. Mit 10:2-Toren und neun Punkten aus drei Spielen weist der SVR derzeit eine makellose Bilanz auf.

Nachdem die Mannschaft seit mehr als einem Jahr kein Spiel mehr verlor – so erkämpfte sich der Aufsteiger mit 16 Siegen, zwei Unentschieden und ohne Niederlage bei 50 Punkten und einem Torverhältnis von 81:20 souverän die Meisterschaft in der Bezirksliga Riß – geht die Siegesserie auch in der Regionenliga weiter. Nachdem Sophia Ströbele bereits in der Vorsaison die erfolgreichste Schützin des SV Reinstetten war, hat sie in der noch jungen Saison bereits drei Tore erzielt. Zudem trugen sich weitere fünf Spielerinnen mit sechs, sieben oder acht Treffern in die Bezirkstorschützenliste ein.

Die Ausgeglichenheit im Kader dürfte die große Stärke von Reinstetten sein. Sind doch viele Spielerinnen in der Lage, eine Partie zu entscheiden. Mit Abwehrspielerin Miriam Rapp und Stürmerin Franziska Rapp zog es zwei Spielerinnen vom Oberligameister SV Alberweiler nach Reinstetten, die das Team erheblich verstärkten. Fragt man alle Beteiligten in der Regionenliga, ist es nicht verwunderlich, dass der SV Reinstetten als Topfavorit auf die Meisterschaft gehandelt wird. Auch der klare 4:1-Erfolg gegen den hocheingeschätzten SV Deuchelried am vergangenen Wochenende ließ aufhorchen.

Schlechte Chancenverwertung

Die SpVgg Lindau, die am vorherigen Sonntag ihre erste Saisonniederlage in Haslach hinnehmen musste, rangiert momentan mit 9:6-Toren und sechs Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Wie bereits in der Landesliga benötigen die Inselstädterinnen zahlreiche Chancen, um zum Torerfolg zu kommen. Dies war auch der Hauptgrund für die schmerzliche Niederlage bei der SGM SV Haslach/FC Wangen. Sollte es der Mannschaft von SpVgg-Trainer Achim Schnober nicht gelingen, in der Offensive effektiver zu agieren, dürfte es auch gegen den Tabellenführer SV Reinstetten sehr schwer werden, zu punkten.

Da auch noch mehrere Spielerinnen krankheitsbedingt diese Woche nicht voll trainieren konnten, bleibt abzuwarten, welches Team Lindau Trainer Schnober aufs Feld schicken wird. Wie bereits vor einer Woche sind die Inselstädterinnen auch gegen den SV Reinstetten von der Papierform her der Außenseiter. „Sollte meine Mannschaft endlich das umsetzten, was sie mir im Training zeigt, ist durchaus eine Überraschung möglich. Aber nur dann“, hofft Schnober. (lz)