„Spielstärke in der Liga hat zugenommen“

Nach dem Abstieg aus der Landesliga (Staffel 2) in die Regionenliga (Staffel 6) peilen die Fußballerinnen der Spielvereinigung Lindau den direkten Wiederaufstieg an. Peter Schlefsky hat sich hierzu kürzlich mit Hans Langenbach, der der Frauenfußballabteilung vorsteht, unterhalten.

Vor dem Start am 25. Februar führt Ihre Mannschaft die Tabelle an. Entsprechend positiv dürfte Ihr Fazit mit Blick auf die Hinrunde ausfallen, oder?

Nach dem knapp verpassten Klassenerhalt in der Relegation im Sommer ging die Moral der Spielerinnen schon ziemlich in den Keller. Da dachte ich, dass wir in dieser Saison größere Schwierigkeiten bekommen werden, gleich wieder ganz oben mitzuspielen. Zumal es nicht gleich klar war, ob durch den Abstieg die Leistungsträgerinnen beim Verein bleiben. Es zeigte sich dann, dass wir den Kader nicht nur halten konnten, sondern mit der Verpflichtung der drei Rudhart-Schwestern im Winter davor und eigenen Jugendspielerinnen breiter aufgestellt sind als zuvor.

Nicht nur das: Die Spielvereinigung rangiert zur Winterpause auf Platz eins. Läuft für Sie als Chef der Lindauer Fußballerinnen alles nach Plan ...

Durchaus, ich bin sehr zufrieden. Auch wenn wir nicht den Aufstieg über die Meisterschaft oder Relegation schaffen sollten, haben wir jetzt schon eine tolle Saison gespielt. Zumal wenn man bedenkt, dass wir in der Regionenliga 6 mit die jüngste Mannschaft stellen. Ganz besonders stolz bin ich hier auf Annika Stohr, die eigentlich noch bei den B-Juniorinnen spielen könnte und mit ihren bislang 13 Toren in der Ersten sehr gut eingeschlagen hat. Dadurch sind wir nicht mehr, wie früher, von einer Merve Avci als einziger echte Lindauer Sturmspitze abhängig.

Wer ist für Sie der schärfste Konkurrent im Kampf um Platz eins?

Natürlich die SGM Haslach/Wangen. Mit Haslach laufen wir seit Jahren im Gleichschritt, jede Saison gelang beiden Vereinen der Aufstieg aus der Bezirksliga in die Landesliga. Am Ende der Vorsaison ging es gemeinsam wieder runter. Jetzt in der Regionenliga spielen beide oben mit.

Welche Chancen rechnen Sie sich gegen Haslach/Wangen aus? Mitte September beim Hinspiel zog Ihr Team mit 2:3 ja den Kürzeren ...

Wenn Tamara Saric, die in der Torjägerliste ganz oben steht, ihre super Form aus der Hinrunde beibehält, wird es für uns nicht einfach, gegen die SGM zu bestehen. Wobei man auch bedenken muss, dass die Regularien des Württembergischen Fußballverbands vorschreiben, dass keine Spielgemeinschaft in die Landesliga aufsteigen kann.

Nach 2015/2016 kickt die Spielvereinigung erneut in der Regionenliga 6. Was zeichnet diese für Sie, im Vergleich zu damals, aus?

Vor zwei Jahren waren im Titelrennen nur Lindau und der SV Haslach. Jetzt sind Mannschaften wie der FC Bellamont, der SV Reinstetten, die Regionalliga-Zweite des SV Alberweiler oder die Oberligareserve des TSV Tettnang in der Lage, uns oder die Konkurrenz aus Wangen zu schlagen. Die Spielstärke in der Regionenliga hat also zugenommen.

Und wie klappt die Zusammenarbeit mit dem SpVgg-Präsidenten Werner Mang. Verstehen Sie sich?

Wir kommen miteinander gut klar. Seine bisherigen Versprechen für den Frauenfußball hat er alle eingehalten. Mang tut nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen gut.